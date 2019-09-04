一辆烧毁的保时捷，司机轻度受伤。

(Keystone / Alessandro Della Bella)

一位读者为瑞士资讯swissinfo.ch的留言板留言，想知道在瑞士外国人给汽车买保险 ，是不是要支付比本国人更多的保险金。

对于这位读者的提问，回答是肯定的。在瑞士给汽车上保险，价格的确因为国籍不同而不同。瑞士保险联盟(Schweizerischen Versicherungsverband外部链接)媒体发言人Takashi Sugimoto表示：“国籍对于大多数人来说，是规定价格的一个标准。”

保险公司在定价的时候，会考虑性别、年龄、居住地、车型、驾驶经验和国籍的差异。因为根据统计数据，这些元素对发生事故的概率有所影响。“保险公司会尽可能全面地将司机的所有风险元素考虑在内，”这位发言人说。保险公司根据以往的赔偿经历、各保险公司自己的统计数据及官方统计数据总结出风险客户群。



针对年轻男性外籍新手(junge männliche Neulenker mit ausländischem Pass外部链接)的车险最贵，根据价格对比机构Comparis外部链接的数据，阿尔巴尼亚人的汽车保险金比瑞士本国人高出95%；而意大利人在不同的保险公司，有时会多交22%的保险金。至于是否也有个别国籍的人保险金少于瑞士人，保险公司联盟无法回答。



不平等对待？



在欧盟，将国籍作为定价标准的做法是不被允许的，那么为什么在瑞士可以这样做？对此保险联盟媒体发言人Sugimoto的回答是：“在瑞士保险公司允许在制定价格的时候对客户进行风险分类，但是一定要有客观的统计数据作为参考。”



瑞士联邦在针对国会相关提问时表示，保险公司在计算保险金价格的时候，将国籍作为风险群体的分类标准不是歧视做法。但是保险公司必须进行相关统计，而且一定参考全面数据。



年轻的女性(无论国籍)如果要加入医疗保险附加险都要比其他人付出更多的保险金，根据对比机构的分析(Analyse von Comparis外部链接)，价格会高出80%，原因：年轻女性生孩子的“风险”最高。

这篇文章是我们的一个系列事实检验中的一篇，这一系列报道来自读者提问。如果您听说了什么关于瑞士及其公民的事情，想知道到底是怎么回事，请您直接联系我们，点击下面的链接。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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