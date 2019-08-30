此内容发布于2019年8月30日 下午12:30

2019年8月30日-9月1日，来自60个国家的新闻工作者将聚集瑞士首都伯尔尼，参加《Reportagen》杂志举办的大型活动，瑞士资讯swissinfo.ch作为这次活动的合作伙伴，将为您直播现场精彩瞬间。

本次《Reportagen》杂志在伯尔尼召集的盛会共举办50余场活动，分享世界各地记者报道的《真实故事》。

瑞士资讯swissinfo.ch将进行两场现场直播，8月31日13:15 MEZ的小组研讨《论不自由媒体》(Panel-Diskussion "Unfreie Presse"外部链接)。在一个180个国家的新闻自由排名榜中，约旦、俄罗斯和中国分别排名第101、149和177位，媒体不自由对记者及其日常工作意味着什么？西方人认为的只有新闻自由才能成就优秀的报道，是正确的理念吗？



特约嘉宾：

Rania Abouzeid (战地记者，约旦/黎巴嫩)

Mikhail Ratgauz (colta.ru杂志，俄罗斯)

吴琦 (《南方人物周刊》，中国)。

主持人：

Patrick Feuz，《联邦报》Der Bund外部链接

第二场直播，9月1日11:45 MEZ小组研讨会“台湾和香港-民主小岛？(Panel-Diskussion "Taiwan und Hongkong - Inseln der Demokratie?"外部链接)。

目前在香港，市民正在示威，而台湾的2400万民众也正在面对严峻的大选年。来自中国的压力和影响为这两个民主地区带来挑战。

特约嘉宾：

邱学慈 (《天下》杂志，台湾/瑞士资讯swissinfo.ch的客座记者)

刘致昕 (《报道者》杂志，台湾/瑞士资讯swissinfo.ch的客座记者)

Lukas Messmer (瑞士电视台SRF东南亚通讯员)

主持人：

Patrick Böhler，瑞士资讯swissinfo.ch副总编



观看直播(英文)：

reportagen live stream live stream of the reportagen festival

这次活动的亮点是首次颁发“真实故事奖”，39篇作品中一篇(eine dieser 39 Reportagen外部链接)将成为获奖作品。



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