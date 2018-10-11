此内容发布于2018年10月11日 下午2:26

(Keystone)

任何人只要在瑞士居住三个月以上，就必须购买基本医疗保险，法律对其覆盖内容有明确的规定。

60多家私营医疗保险公司互相竞争业务。无论投保人健康史如何，各保险公司都必须以相同赔率向所有投保人提供基本医疗保险套餐服务，且不允许从基本医疗保险中赢利。



这里(多语)外部链接可以找到关于强制性保险福利的信息。大多数保险公司还提供带额外福利的补充保险，例如自主选择医院、单人间、报销补充疗法等。

来到瑞士后您应尽快去全科医生处登记，以便在生病时可及时就医。每次就诊时，医护人员都需要询问您的保险详情。



基本保险不赔偿在事故中受的伤，“意外保险(多语)外部链接”必须另外购买。每周为同一雇主工作至少八小时的人会自动投保，这会包括工作以外的事故。没有工伤意外保险的人应该通过自己的医疗保险公司购买意外险。



如需查看常见问题和回答、以及更多关于瑞士医疗保健体系运作详情相关信息，敬请从瑞士联邦卫生局官方网站(多语)外部链接下载pdf文档-“您的问题，我们来回答”。

私营比价网站comparis.ch(多语)外部链接是查找各个保险公司不同保单价格的优秀资源。如遇突发急症，可拨打144叫救护车。警察的紧急救助电话号码为117，火警为118。

瑞士资讯swissinfo.ch

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