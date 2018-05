El seguro básico no cubre las lesiones originadas por accidente. Hay que adquirir el “ seguro de accidentesEnlace externo ” de manera separada. Cualquier persona que trabaje para un mismo empleador durante al menos ocho horas por semana está automáticamente cubierta por la póliza de empleados, incluso para accidentes ocurridos fuera del trabajo. Las personas que carezcan de esta cobertura del sistema laboral deberán adquirir un seguro de accidentes en su aseguradora de salud.

Salud y emergencias 17 de mayo de 2018 - 15:56 Cualquier persona que resida en Suiza durante más de tres meses debe adquirir el paquete básico del seguro de salud, cuyo contenido está establecido por la ley. Compiten en este mercado unas 60 aseguradoras de salud sin ánimo de lucro. En este sistema de tarifa uniforme todas las aseguradoras están obligadas a ofrecer, por la misma tarifa, el paquete básico a todos los interesados, con independencia de su historial de salud. Aquí puedes obtener información sobre las prestaciones obligatorias. La mayor parte de las aseguradoras ofrecen también paquetes complementarios con prestaciones adicionales, tales como libre elección de hospital, habitación privada y cobertura para terapias adicionales. Es importante que te registres con un médico general al llegar a Suiza para tener alguien a quien llamar en caso de enfermar. Te solicitarán los datos de tu seguro antes de cualquier cita médica. El seguro básico no cubre las lesiones originadas por accidente. Hay que adquirir el “seguro de accidentes” de manera separada. Cualquier persona que trabaje para un mismo empleador durante al menos ocho horas por semana está automáticamente cubierta por la póliza de empleados, incluso para accidentes ocurridos fuera del trabajo. Las personas que carezcan de esta cobertura del sistema laboral deberán adquirir un seguro de accidentes en su aseguradora de salud. Para obtener una lista de preguntas frecuentes y conocer más en profundidad cómo funciona el sistema suizo de salud puedes descargarte el documento en pdf “Tus preguntas, nuestras respuestas”, de la Oficina Federal de Salud Pública. La página web del comparador de precios comparis.ch es una buena fuente para encontrar información sobre pólizas de distintos proveedores. En caso de emergencia médica, el número para llamar a una ambulancia es el 144. El número de emergencia para llamar a la policía es el 117 y para los bomberos el 118.