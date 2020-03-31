疫情在全世界蔓延，在许多国家都买不到口罩，戴口罩也是所有国家政府的强制要求。 (Keystone / Rene Traut)

应不应该戴口罩？各国都是什么要求？瑞士侨民在他们生活的国家戴不戴口罩？瑞士资讯swissinfo.ch对侨居海外的瑞士人进行了提问。



目前瑞士新冠病毒蔓延迅速，该不该戴口罩是一个备受争议的话题。瑞士公共场合几乎见不到戴口罩的人。联邦卫生局甚至建议健康人不要戴口罩，理由是戴口罩会让人有错误的安全感，而忽略保持两米距离。



一个国家一种制度。世界各国应对这场病毒所采取的措施各不相同。我们想从我们的瑞士侨民读者群那里知道，他们所在的国家，政府是否要求民众戴口罩，那里的国民是否听从政府的指示。



我们得到了来自世界各地的许多回应。生活在委内瑞拉的 Wolfgang Ruetz对这两个问题的回答都是“是”，他说：“不戴口罩不许搭乘公交，不许进超市……”Hans Steinmann生活在厄瓜多尔，他这样写道：“这里政府也要求民众戴口罩、勤洗手，但是不是所有人都遵守这些规则。”



口罩短缺



”虽然在西班牙戴口罩不是强制行为，但是许多人都戴上了口罩，“Monika Glauser在留言中说。同样在西班牙的Tania Classen也证实了这一点。“在加泰罗尼亚根本买不到口罩，连医护人员都没有足够的口罩，”Vera Ka.写道。他们现在开始自己缝制布口罩。一些在意大利和法国的瑞士侨民也写道：他们很想戴口罩，但是哪里也买不到。



黎巴嫩的Josefine Althoff写给我们：“在超市门口设有红外线体温测试仪，购物袋和手都会被喷上消毒剂。人们都戴着口罩和一次性手套，相互之间也能保持安全距离。”



泰国的情况相似，正如Béatrice Schönenberger所写：“普吉岛的大购物中心和菜市场早在两、三周前就开始测体温，超过37度的人，禁止入内。最近大些的市场，也开始要求人们戴口罩。”据她所说，当地许多人戴口罩，她也想买些口罩和消毒液，但是现在，这两样都买不到。



每天都在变



Susy Jaber Kissling从沙特阿拉伯发来信息说，当地许多人会戴口罩和手套出门，“民众中已经存在恐慌，”直至目前尚未禁足，但是所有店铺，除了超市、药店和医院都关门了。



巴拿马有些人已经戴上口罩；香港所有人都戴口罩；而新喀里多尼亚几乎没人戴……这些都是我们的侨民读者给我们的信息。但是在这些国家，情况每天都在变化，今天还不是必须做的事情，可能明天就会变成硬性规定。瑞士资讯swissinfo.ch的这项民意调查显示，世界各国针对这场疫情采用的应对措施各不相同。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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