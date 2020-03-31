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海外瑞士人

各国对待病毒的做法 口罩到底该不该戴？

Schutzmasken hangen an Garderobe.

疫情在全世界蔓延，在许多国家都买不到口罩，戴口罩也是所有国家政府的强制要求。

(Keystone / Rene Traut)

应不应该戴口罩？各国都是什么要求？瑞士侨民在他们生活的国家戴不戴口罩？瑞士资讯swissinfo.ch对侨居海外的瑞士人进行了提问。

目前瑞士新冠病毒蔓延迅速，该不该戴口罩是一个备受争议的话题。瑞士公共场合几乎见不到戴口罩的人。联邦卫生局甚至建议健康人不要戴口罩，理由是戴口罩会让人有错误的安全感，而忽略保持两米距离。

一个国家一种制度。世界各国应对这场病毒所采取的措施各不相同。我们想从我们的瑞士侨民读者群那里知道，他们所在的国家，政府是否要求民众戴口罩，那里的国民是否听从政府的指示。

我们得到了来自世界各地的许多回应。生活在委内瑞拉的 Wolfgang Ruetz对这两个问题的回答都是“是”，他说：“不戴口罩不许搭乘公交，不许进超市……”Hans Steinmann生活在厄瓜多尔，他这样写道：“这里政府也要求民众戴口罩、勤洗手，但是不是所有人都遵守这些规则。”

口罩短缺

”虽然在西班牙戴口罩不是强制行为，但是许多人都戴上了口罩，“Monika Glauser在留言中说。同样在西班牙的Tania Classen也证实了这一点。“在加泰罗尼亚根本买不到口罩，连医护人员都没有足够的口罩，”Vera Ka.写道。他们现在开始自己缝制布口罩。一些在意大利和法国的瑞士侨民也写道：他们很想戴口罩，但是哪里也买不到。

黎巴嫩的Josefine Althoff写给我们：“在超市门口设有红外线体温测试仪，购物袋和手都会被喷上消毒剂。人们都戴着口罩和一次性手套，相互之间也能保持安全距离。”

泰国的情况相似，正如Béatrice Schönenberger所写：“普吉岛的大购物中心和菜市场早在两、三周前就开始测体温，超过37度的人，禁止入内。最近大些的市场，也开始要求人们戴口罩。”据她所说，当地许多人戴口罩，她也想买些口罩和消毒液，但是现在，这两样都买不到。

每天都在变

Susy Jaber Kissling从沙特阿拉伯发来信息说，当地许多人会戴口罩和手套出门，“民众中已经存在恐慌，”直至目前尚未禁足，但是所有店铺，除了超市、药店和医院都关门了。

巴拿马有些人已经戴上口罩；香港所有人都戴口罩；而新喀里多尼亚几乎没人戴……这些都是我们的侨民读者给我们的信息。但是在这些国家，情况每天都在变化，今天还不是必须做的事情，可能明天就会变成硬性规定。瑞士资讯swissinfo.ch的这项民意调查显示，世界各国针对这场疫情采用的应对措施各不相同。

瑞士抗疫 瑞士人为什么不戴口罩？

疫情当前，为什么在瑞士健康的人不需要戴口罩而养老院和医院的医护人员却必须戴？这是为了保证医护人员的口罩供给？瑞士卫生部门的这种解释令人费解。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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