疫情在全世界蔓延，在許多國家都買不到口罩，戴口罩也是所有國家政府的強制要求。 (Keystone / Rene Traut)

應不應該戴口罩？各國都是什麼要求？瑞士僑民在他們生活的國家戴不戴口罩？瑞士資訊swissinfo.ch對僑居海外的瑞士人進行了調查。



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目前瑞士新冠病毒蔓延迅速，該不該戴口罩是一個備受爭議的話題。瑞士公共場合幾乎見不到戴口罩的人。聯邦衛生局甚至建議健康人不要戴口罩，理由是戴口罩會讓人有錯誤的安全感，而忽略保持兩米距離。



一個國家一種制度。世界各國應對這場病毒所採取的措施各不相同。我們想從我們的瑞士僑民讀者群那裡知道，他們所在的國家，政府是否要求民眾戴口罩，那裡的國民是否聽從政府的指示。



我們得到了來自世界各地的許多回應。生活在委內瑞拉的Wolfgang Ruetz對這兩個問題的回答都是“是”，他說：“不戴口罩不許搭乘公共交通工具，不許進超市……”Hans Steinmann生活在厄瓜多，他這樣寫道：“這裡政府也要求民眾戴口罩、勤洗手，但是不是所有人都遵守這些規則。”



口罩短缺

”雖然在西班牙戴口罩不是強制行為，但是許多人都戴上了口罩，“Monika Glauser在留言中說。同樣在西班牙的Tania Classen也證實了這一點。 “在加泰羅尼亞根本買不到口罩，連醫護人員都沒有足夠的口罩，”Vera Ka.寫道。他們現在開始自己縫製布口罩。一些在意大利和法國的瑞士僑民也寫道：他們很想戴口罩，但是哪裡也買不到。



黎巴嫩的Josefine Althoff寫給我們：“在超市門口設有紅外線體溫測試儀，購物袋和手都會被噴上消毒劑。人們都戴著口罩和一次性手套，相互之間也能保持安全距離。”



泰國的情況相似，正如Béatrice Schönenberger所寫：“普吉島的大購物中心和菜市場早在兩、三週前就開始測體溫，超過37度的人，禁止入內。最近大些的市場，也開始要求人們戴口罩。”據她所說，當地許多人戴口罩，她也想買些口罩和消毒液，但是現在，這兩樣都買不到。



每天都在變

Susy Jaber Kissling從沙特阿拉伯發來信息說，當地許多人會戴口罩和手套出門，“民眾中已經存在恐慌，”直至目前尚未禁足，但是所有店鋪，除了超市、藥店和醫院都關門了。



巴拿馬有些人已經戴上口罩；香港所有人都戴口罩；而新喀裡多尼亞幾乎沒人戴……這些都是我們的僑民讀者給我們的信息。但是在這些國家，情況每天都在變化，今天還不是必須做的事情，可能明天就會變成硬性規定。瑞士資訊swissinfo.ch的這項民意調查顯示，世界各國針對這場疫情採用的應對措施各不相同。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)





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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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