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各國對待病毒的做法 口罩到底該不該戴？

疫情在全世界蔓延，在許多國家都買不到口罩，戴口罩也是所有國家政府的強制要求。

疫情在全世界蔓延，在許多國家都買不到口罩，戴口罩也是所有國家政府的強制要求。

(Keystone / Rene Traut)

應不應該戴口罩？各國都是什麼要求？瑞士僑民在他們生活的國家戴不戴口罩？瑞士資訊swissinfo.ch對僑居海外的瑞士人進行了調查。

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目前瑞士新冠病毒蔓延迅速，該不該戴口罩是一個備受爭議的話題。瑞士公共場合幾乎見不到戴口罩的人。聯邦衛生局甚至建議健康人不要戴口罩，理由是戴口罩會讓人有錯誤的安全感，而忽略保持兩米距離。

一個國家一種制度。世界各國應對這場病毒所採取的措施各不相同。我們想從我們的瑞士僑民讀者群那裡知道，他們所在的國家，政府是否要求民眾戴口罩，那裡的國民是否聽從政府的指示。

我們得到了來自世界各地的許多回應。生活在委內瑞拉的Wolfgang Ruetz對這兩個問題的回答都是“是”，他說：“不戴口罩不許搭乘公共交通工具，不許進超市……”Hans Steinmann生活在厄瓜多，他這樣寫道：“這裡政府也要求民眾戴口罩、勤洗手，但是不是所有人都遵守這些規則。”

口罩短缺

”雖然在西班牙戴口罩不是強制行為，但是許多人都戴上了口罩，“Monika Glauser在留言中說。同樣在西班牙的Tania Classen也證實了這一點。 “在加泰羅尼亞根本買不到口罩，連醫護人員都沒有足夠的口罩，”Vera Ka.寫道。他們現在開始自己縫製布口罩。一些在意大利和法國的瑞士僑民也寫道：他們很想戴口罩，但是哪裡也買不到。

黎巴嫩的Josefine Althoff寫給我們：“在超市門口設有紅外線體溫測試儀，購物袋和手都會被噴上消毒劑。人們都戴著口罩和一次性手套，相互之間也能保持安全距離。”

泰國的情況相似，正如Béatrice Schönenberger所寫：“普吉島的大購物中心和菜市場早在兩、三週前就開始測體溫，超過37度的人，禁止入內。最近大些的市場，也開始要求人們戴口罩。”據她所說，當地許多人戴口罩，她也想買些口罩和消毒液，但是現在，這兩樣都買不到。

每天都在變

Susy Jaber Kissling從沙特阿拉伯發來信息說，當地許多人會戴口罩和手套出門，“民眾中已經存在恐慌，”直至目前尚未禁足，但是所有店鋪，除了超市、藥店和醫院都關門了。

巴拿馬有些人已經戴上口罩；香港所有人都戴口罩；而新喀裡多尼亞幾乎沒人戴……這些都是我們的僑民讀者給我們的信息。但是在這些國家，情況每天都在變化，今天還不是必須做的事情，可能明天就會變成硬性規定。瑞士資訊swissinfo.ch的這項民意調查顯示，世界各國針對這場疫情採用的應對措施各不相同。

图表 - 海外瑞士人数据
(Kai Reusser / swissinfo.ch)


瑞士抗疫 瑞士人为什么不戴口罩？

疫情当前，为什么在瑞士健康的人不需要戴口罩而养老院和医院的医护人员却必须戴？这是为了保证医护人员的口罩供给？瑞士卫生部门的这种解释令人费解。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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