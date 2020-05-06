着眼未来-更多女性在攻读博士学位 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士就攻读博士学位而言，女性正在赶上男性的脚步，正如女性在攻读学士与硕士学位上的进步。

瑞士共有10所综合性大学和2所顶级联邦理工学院。根据联邦统计局的最新数据(2019年，多语)外部链接，在瑞士这12所大学中，女生以刚过51%的比例占据了学生总数的大多数。



2008年女大学生的人数首次超过了男生，这一趋势得以继续保持下来。1990年时，大学生中女性的比例仅占38.8%。



联邦统计局主管高等教育学生与考试部分的史蒂芬·卡佩利(Stéphane Cappelli)在电邮中解释说，这种变化的主要原因是高中阶段女生所占的比例较高(目前约为60%)，从而也通过大学的入学人数反映出来。

并非人人都会上大学 瑞士读大学的年轻人比例相对较低。相比之下，职业教育与培训更加受欢迎，三分之二的年轻人会走上这条择业之路。根据瑞士联邦统计局(多语)外部链接，男性更倾向于考取职业资格，逾50%的联邦文凭与证书的获得者都为男性。 信息框结尾

但博士学位呢？

因此在高校里攻读学士和硕士学位的女生人数超过了男性，但攻读博士学位的女性还不是大多数。在经合组织成员国(多语)外部链接里，瑞士持有博士学位的人数排名第二(仅次于卢森堡)。

graphoc 1 phds women phds rate switezrland

然而如卡佩利所指出的，女性正在迎头赶上：2000年她们仅占博士生的36%，到2019年已近48%。



“在自然科学和医学这两个博士生比例已经很高的领域，‘迎头赶上’的现象更为明显，”卡佩利告诉瑞士资讯swissinfo.ch，“这两个领域越来越受女性欢迎。所以，这一进展……可以解释攻读博士学位的女性人数的整体增长。”



卡佩利还注意到，在些一般不太出博士学位的领域，也有更多女性在攻读学位。

graphic 2 phds women phds areas

根据统计局的资料，不太受女性喜欢的博士专业是数学科学(2019年为22%)和机械电子工程(2019年为23.7%)。这反映了瑞士长期以来难以吸引女孩学理工科的问题，经合组织对瑞士教育制度的最新评估(英)外部链接中，就对这一性别差异做了评论。

管漏现象

不过在完成博士学位后，许多女性都会退出学术界(即所谓“管漏现象”)。



+ 女性在科研领域也应有一席之地



最新数据(多语)外部链接显示，每四名教授中只有一位是女性。就像我们以前报道过的那样，平衡家庭生活与科研生活的困难，以及外界对女性从事科研的根深蒂固的看法，似乎都是造成管漏现象的主要因素。









(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram