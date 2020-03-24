此内容发布于2020年3月24日 下午6:40

与其他国家不同，瑞士的游乐场地和公园仍然开放，但是在一起玩耍的儿童人数不能太多，家长之间必须保持安全距离。 (© Keystone / Gaetan Bally)

政府最初只是建议人们避免握手和亲吻脸颊，如今的措施已变成敦促居民尽可能宅在家里。随着瑞士逐步开展新冠肺炎疫情防控工作，超过800万的瑞士居民正逐渐接受严格的新型社交规范。

政府最新实施的“保持社交距离”措施旨在大幅减少人与人之间的接触，从而减缓病毒的传播速度。

和世界上许多其他国家一样，瑞士政府也要求居民尽可能宅在家里，避免与他人有不必要的接触。

尽管有人可能还是会不以为意地去握手，但3月16日生效的新法规将对违反禁令的大型聚会行为处以严厉惩罚，违反者最有可能被罚款，但也有可能面临最长3年的监禁。

保持社交距离能够阻断病毒在人口中的快速传播，防止医疗系统崩溃。瑞士负责卫生事务的内政部长阿兰·贝尔塞(Alain Berset)：“保持社交距离是减缓病毒传播的最佳途径。”



瑞士人还能走出家门吗？

可以，但建议他们仅在必须去上班、购买日用品、看病、遛狗或帮助他人时才出门。联邦公共卫生办公室传染病部门负责人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)在新闻发布会上表示，65岁及以上的人不应该去超市，而应该请人帮忙购买日用品。



科赫在接受瑞士德语广播电视台(SRF)采访时表示，人们可以出门呼吸新鲜空气，前提是单独出门，或只与家人在一起。

总的来说，需要出门的原因并不多。所有需要员工与顾客密切接触的商业场所——餐厅、酒吧、博物馆、电影院、滑雪场、游泳池、美发店——-在4月19日前都将关门歇业。学校也纷纷停课。

企业也接到指示尽可能允许员工在家办公。陷入困境的公司可以向政府申请补助，给予其员工“部分失业”救济金。

邻国在控制社交活动方面有更严格的规定。在法国，居民需要出示证明文件，表明其出门原因。

意大利人只允许单独购物。如果警察认为居民出门的原因不够合理，便可以将他们送回家。

瑞士人还能在公共场合与他人见面吗？

可以，但是必须避免所有不必要的社会接触。政府已经禁止所有公共和私人活动。4月19日前，禁止在公共场所举行五人以上的聚会。违反此禁令的人将面临100瑞郎(约合人民币707元)的罚款。伯尔尼和苏黎世等城市已经关闭了一些公共场所，例如公园，以防止人们聚集。



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但是，公共卫生办公室在其网站上表示(多语)外部链接，只要每个人保持两米的距离，保持良好的卫生习惯(勤洗手、咳嗽时捂住口鼻)，人们仍然可以邀请几个朋友一起吃晚饭。但不建议参加私人聚会，包括受邀参加孩子的生日庆祝活动。

学校停课后，寻找玩伴的孩子们只能小范围一起玩耍，每次最多五个孩子。政府已要求托儿所或其他托儿设施保持开放，但这些机构也必须遵循相同的聚集人数限制准则。

与其他国家不同，瑞士的游乐场地和公园仍保持开放，但是部分城市已经关闭这场所。不允许有组织地开展游乐活动，家长之间必须保持距离。

政府告知老年人和带病人员，须避免与孩子接触。

人们无法出门去餐馆和咖啡馆，因为这些场所接到命令必须在四月前保持歇业。宾馆被要求大幅减少客人数，但住客仍可以经常到宾馆餐厅用餐。

警方逐步开始执行大型聚会禁令。协会和运动队不得再次聚集活动。

瑞士人还能乘坐公共交通吗？

可以，但是联邦公共卫生办公室建议尽可能避免乘坐公共交通，因为公共汽车和火车旅客之间很难保持一定的距离。

联邦公共卫生办公室鼓励人们步行或骑自行车上班。国家列车服务和几个地方交通网络已大大减少发车班次(多语)外部链接。65岁及以上的人如果表现出类似流感症状，就必须完全避免乘坐公共交通。

保持社交距离的目的为何？

香港大学教授Benjamin J. Cowling写道：“这样做的目的是防止较大的人群聚集在封闭环境中。”他与人合作撰写的一篇待发表论文(英)外部链接研究了流感大流行期间保持社交距离的效果。

如果在公共交通工具上、办公室或餐馆中，人们一天中与五个人(而不是通常的十个人)进行紧密互动，那么“这将大大减少病毒传播机会，”Cowling向瑞士资讯swissinfo.ch解释道。

Cowling和论文合著者都认为，政府部署社交距离措施主要出于三点考量：推迟疫情峰值发生时间，以便为医疗系统争取时间，为收治重症病例做好准备；减少疫情峰值病例数；并延长疫情的分布时间，以便更好地管理病例，并在疫情后期研制并使用疫苗。

Cowling警告说，“除非保持社交距离导致人们行为的重大改变，否则可能对疫情传播没有太大影响。”

伦敦帝国理工学院的一份新报告(英)外部链接表明，如果将保持社交距离与其他措施(如隔离受感染者和学校停课)一起应用于整个人口，则有可能迅速减少新增病例数。

如何保持社交距离？

在全国范围内，可以继续营业的商店正在逐步采取措施限制顾客数量。海报和公告呼吁购物者和通勤者保持安全距离。甚至在公共汽车和电车的前部设置警戒线，以保持驾驶员和乘客之间的距离。

对于违反防疫系列措施的行为，联邦委员会将处以罚款和最多3年监禁。对于5人以上公众集会的违规行为，几个州的警察已经开出了罚单。据瑞士法语广播电台(RTS)报道，禁令生效后短短一个周末里，仅日内瓦市就开出了30多张罚单。

军方正在协助警察进行执法，但是国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)强调说，部队只是在发挥辅助执法作用。





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