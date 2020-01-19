(Keystone / Martin Ruetschi)

瑞士是一个高收入高消费的国家，都知道瑞士人挣钱多，那么一位普通瑞士人到底每月挣多少钱？又怎么花这些钱？瑞士资讯swissinfo.ch找到了三位不同收入的瑞士人，让他们写下了流水日记。

在瑞士一个做全职工作的人，工资的中间值为 6502瑞郎(毛收入，约合45000元人民币)，收入最低的10%人群，每月的收入也不少于4313瑞郎。2017年瑞士家庭平均每月拿到手，可支配的收入为6984瑞郎。



瑞士人所谓的纯收入是指自动扣除养老金、事故和失业保险金之后拿到手的收入。与其他国家不同，瑞士人的税务和医疗保险不会自动从工资中扣除，所以瑞士人的纯收入并不是税后收入，医疗保险在瑞士是法定必须加入的保险，这两项费用的高低因居住地不同而不同。



众所周知，瑞士人的生活消费非常高，除了税务之外，居住、医疗和托儿费是最大支出。



根据联邦统计局有关瑞士个人生活开销的最新统计，瑞士人每月平均为住房和水电支出的费用为1463瑞郎(相当于毛收入的14.8%)，由此可见房租绝对是瑞士人的最大开销，此外交通费也是瑞士人日常的较大支出(占毛收入的7.5%)，另外日常吃喝的费用在瑞士也不容小觑，食物和非酒精饮料的开销每月约为636瑞郎(占毛收入的6.4%)。

这里我们找到三位收入不同、工作在不同行业的受访人，让他们记录了一周的消费日记，在他们的流水账中，他们公开了自己的收入和每月固定开支(在瑞士收入属于隐私，一般不公开谈论)，在这里我们匿名发表他们的一周消费日记。



希望通过这几位普通人的消费日记，让人想象普通瑞士人是怎样过日子的。

第一位受访者：一位Spitex(上门护士机构)的团队负责人，每月纯收入5600瑞郎，工作70%，有时临时代班，挣小时工外快，夜班另加加班费。

第二位受访者：一位商务职员，每月纯收入4482瑞郎，目前在攒钱买一个迷你住宅(迷你屋、房车或者类似选择外部链接)。这一周他过得比较省，平时也会去看看电影、去外面喝点东西、请人吃个饭。

第三位受访者：一位硕士学位的咨询师，工作90%，纯收入8195瑞郎。





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