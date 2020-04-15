2020年4月16日被定为瑞士的捐献日，救助组织幸运链(Glückskette)想利用这样一个日子将捐款活动推向高潮。捐来的款项，将分发给那些在新冠病毒疫情中最困难的人群。
瑞士国民用在复活节长周末期间的表现证明自己的团结一致精神，同时展现出自己能为社会弱势群体着想的一面。自3月23日-4月13日中午，瑞士国民已经向救助机构幸运链(Glückskette外部链接)捐助了1700万瑞郎。幸运链在瑞士资讯swissinfo.ch隶属的瑞士广播电视集团SRG SSR的支持下，为新冠病毒疫情中最困难的人募集捐款。
许多捐赠活动
已经有许多公司和个人采取了各种形式的捐献活动，幸运链发言人Priska Spörri说，瑞士花匠协会(Florist.ch外部链接)就是其中一个实例，该协会举办了一个“复活节之筐”(Osterkorb)活动救助新冠病毒疫情中受影响最大的人，他们将这一活动得来捐款的10%转捐给幸运链。
疫情中花店受到的影响非常大，常常看到这样的画面：整车的鲜花和植物被销毁和丢弃，2020年的春天是一个没有庆典、没有展会、没有婚礼的春天。许多花匠协会的成员都开启了订购自取或送花上门业务。花匠协会主席Urs Meier说：“在这样的情况下尽可能地做到最好，对我们很重要。”
互助链
幸运链捐款活动中的一个重要元素是所谓的“互助链”(Chaine de Solidarité外部链接)，每个人，要求拍一段小视频，标上#SwissSolidarityChallenge外部链接的标签，此活动从4月14日-4月16日23:00结束。
视频中的人从空中接到一个纸团，打开它并说一段对瑞士社会团结一致表现的感谢与感概之词，然后再将纸揉成一团，扔到画面外，下一段视频中的人会接到纸团……
Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge
幸运链：小视频范例#SwissSolidarityChallenge
4月16日捐献日
捐献活动将于周四(4月16日)结束。幸运链是瑞士著名的捐款机构，世界任何地方发生大灾难，幸运链都会第一时间在瑞士发起捐助活动。与以往不同的是，这次没有一位名人在电话的一端接受无法上网捐款人的捐赠，为此一个公司特意为幸运链开通了一条热线电话。
“这一天我们想让瑞士的‘团结一致’体现得更加淋漓尽致，显示我们在艰难时期也能紧密地站在一起，”幸运链网站上这样写道。
捐款去向
怎样捐？在哪捐？
可以直接在幸运链主页(Glückskette外部链接)上或给邮政账号Postkonto CP 10-15000-6捐款。
无法使用这两种方法捐款的人，可拨打电话号码0800 87 07 07。信息框结尾
幸运链的捐款不直接给遇到困难的人，而是交给他们的合作组织，博爱(Caritas外部链接 )和红十字会(Rotes Kreuz外部链接)及地方上的救助组织，如工人救助协会(Arbeiterhilfswerk外部链接)和老人救助协会(Pro Senectute外部链接)。“我们首先要对提供食品救助的组织予以帮助，下一步我们计划与瑞士更多的救助组织合作，”幸运链的主页上写道。
这些救助组织会为遇到财政困难的家庭提供资助，比如瑞士电视台报道，博爱组织不仅为困难家庭提供食品代购卷，还会为他们提供最多1000瑞郎(约合7000元人民币)的救急金。
为老人分忧解难的老人救助协会，用新冠病毒捐款在楚格州临时调动了一个“左邻右舍互助”活动，为疫情中遇到困难的老人解决问题。
image gallery about the corona virus
Neuer Inhalt
newsletter subscription chiese
(翻译：杨煦冬),
瑞士资讯swissinfo.ch
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Instagram
关注我们 Instagram
subscription form
subscription form