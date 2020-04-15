此内容发布于2020年4月15日 下午3:40

在疫情中生活困难的家庭会得到救助组织的资助，比如活动食品购物卷。 (Keystone)

2020年4月16日被定为瑞士的捐献日，救助组织幸运链(Glückskette)想利用这样一个日子将捐款活动推向高潮。捐来的款项，将分发给那些在新冠病毒疫情中最困难的人群。



瑞士国民用在复活节长周末期间的表现证明自己的团结一致精神，同时展现出自己能为社会弱势群体着想的一面。自3月23日-4月13日中午，瑞士国民已经向救助机构幸运链(Glückskette外部链接)捐助了1700万瑞郎。幸运链在瑞士资讯swissinfo.ch隶属的瑞士广播电视集团SRG SSR的支持下，为新冠病毒疫情中最困难的人募集捐款。



许多捐赠活动



已经有许多公司和个人采取了各种形式的捐献活动，幸运链发言人Priska Spörri说，瑞士花匠协会(Florist.ch外部链接)就是其中一个实例，该协会举办了一个“复活节之筐”(Osterkorb)活动救助新冠病毒疫情中受影响最大的人，他们将这一活动得来捐款的10%转捐给幸运链。



疫情中花店受到的影响非常大，常常看到这样的画面：整车的鲜花和植物被销毁和丢弃，2020年的春天是一个没有庆典、没有展会、没有婚礼的春天。许多花匠协会的成员都开启了订购自取或送花上门业务。花匠协会主席Urs Meier说：“在这样的情况下尽可能地做到最好，对我们很重要。”



互助链



幸运链捐款活动中的一个重要元素是所谓的“互助链”(Chaine de Solidarité外部链接)，每个人，要求拍一段小视频，标上#SwissSolidarityChallenge外部链接的标签，此活动从4月14日-4月16日23:00结束。



视频中的人从空中接到一个纸团，打开它并说一段对瑞士社会团结一致表现的感谢与感概之词，然后再将纸揉成一团，扔到画面外，下一段视频中的人会接到纸团……

Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge 幸运链：小视频范例#SwissSolidarityChallenge Glückskette: Beispielvideo #SwissSolidarityChallenge

4月16日捐献日



捐献活动将于周四(4月16日)结束。幸运链是瑞士著名的捐款机构，世界任何地方发生大灾难，幸运链都会第一时间在瑞士发起捐助活动。与以往不同的是，这次没有一位名人在电话的一端接受无法上网捐款人的捐赠，为此一个公司特意为幸运链开通了一条热线电话。

“这一天我们想让瑞士的‘团结一致’体现得更加淋漓尽致，显示我们在艰难时期也能紧密地站在一起，”幸运链网站上这样写道。

捐款去向



怎样捐？在哪捐？

可以直接在幸运链主页(Glückskette外部链接)上或给邮政账号Postkonto CP 10-15000-6捐款。

无法使用这两种方法捐款的人，可拨打电话号码0800 87 07 07。 信息框结尾

幸运链的捐款不直接给遇到困难的人，而是交给他们的合作组织，博爱(Caritas外部链接 )和红十字会(Rotes Kreuz外部链接)及地方上的救助组织，如工人救助协会(Arbeiterhilfswerk外部链接)和老人救助协会(Pro Senectute外部链接)。“我们首先要对提供食品救助的组织予以帮助，下一步我们计划与瑞士更多的救助组织合作，”幸运链的主页上写道。



这些救助组织会为遇到财政困难的家庭提供资助，比如瑞士电视台报道，博爱组织不仅为困难家庭提供食品代购卷，还会为他们提供最多1000瑞郎(约合7000元人民币)的救急金。



为老人分忧解难的老人救助协会，用新冠病毒捐款在楚格州临时调动了一个“左邻右舍互助”活动，为疫情中遇到困难的老人解决问题。





2020年4月14日，新冠病毒疫情期间，瑞士撑竿跳高运动员Loic Gasch在Yverdon自家的车库前进行训练。(Keystone/Jean-Christophe Bott)

4月12日新冠疫情期间，在布里恩茨湖(Brienzersee )中钓鱼的人。(KEYSTONE/Anthony Anex)

疫情期间花店关门，但是私人可以网上预订。2020年4月9日，苏黎世一幢住宅楼前摆放着鲜花，等待预定者来取。(Keystone/Christian Beutler) 一个人的课堂：2020年4月8日，物理学教授托马斯·伊恩(Thomas Ihn)在苏黎世联邦理工学院(ETH)在线授课。(Keystone /Alexandra Wey)

一位女士正在用布头制作五彩口罩，摄于2020年4月6日，瑞士楚格市。 2020年4月5日，一对夫妻在德国Konstanz和瑞士Kreuzlingen边界见面。(Gian Ehrenzeller/Keystone)

2020年4月1日，由于冠状病毒，为了避免直接接触，莫妮卡(Monica)在卢加诺的Serena养老院中透过一层玻璃窗与她88岁的母亲朱塞佩娜(Giusepppina)通话。 (Keystone / Davide Agosta)

2020年4月2日，驶入伯尔尼BEA Expo展览中心人员接受新冠病毒检测。

3月31日，苏黎世附近的园艺公司将卖不出去的花当作肥料处理，受疫情影响鲜花都没有了市场。(Keystone/Ennio Leanza)



在瑞士Eggerstands，一所学校的操场因新冠病毒疫情被封闭。摄于2020年3月30日。

新型冠状病毒疫情期间，瑞士洛桑街头一名戴着口罩的女士拉着购物车走在空荡荡的商业街上。摄于3月28日的洛桑街头。

2020年3月28日，日内瓦人在阳台上参加由当地广播电台Couleur 3组织的自从瑞士进入紧急状态后的第一次“阳台派对”。(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

2020年3月27日，Christoph Sigrist特牧师使用“牛奶漏斗”(Milchtrichter)从苏黎世明斯特教堂(Grossmünster)的塔楼上将祝福送给苏黎世居民。(Keystone/Ennio Leanza)

2020年3月26日，为瘾君子们开设的救助机构在发放食品。(KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

马特洪峰灯光秀-希望的象征：灯光艺术家Gerry Hofstetter将于3月24日-4月19期间，在日落之时至23点之间照亮马特洪峰。黑夜中的光明象征着人们在新冠病毒危机中坚持的希望和团结。

皇后乐队主场佛莱迪·摩克瑞在瑞士蒙特勒的雕像：戴着口罩，挂着胸牌：请待在家里！

2020年3月23日，瑞士联邦铁路SBB的许多列车停放在苏黎世中央车站的备用铁轨上。由于新冠病毒疫情，瑞士公共交通部门正在逐渐减少列车的班次。(Ennio Leanza / Keystone)

一名瑞士军人在接受医疗和医疗支援培训。瑞士新冠病毒(COVID-19)爆发期间，士兵们在被派往各地医院提供支援前被安排在Bière炮兵训练营参加培训。拍摄于2020年3月21日，星期六。（Jean-Christophe Bott / Keystone）

为响应联邦的呼吁，罗杰·费德勒(Roger Federer)在Instagram发布了一段视频：呼吁瑞士人民留在家中，遏制新冠病毒的传播。(Peter Klaunzer / Keystone)

格劳宾登州迈恩费尔德(Maienfeld)高速公路服务区被封锁的儿童游乐区。(Gian Ehrenzeller / Keystone)

2020年3月20日，国会大厦旁的观景平台已被封锁，目的是防止人们在此聚会。(Keystone / Peter Klaunzer)

3月20日12:30，瑞士各地及被迫在家中工作的人们以鼓掌方式表示了对医疗卫生工作者的敬意和感谢。(Keystone / Alexandra Wey)

2020年3月18日，采尔马特滑雪胜地附近的马特宏峰前，竖起了一块取消“采尔马特音乐节”的海报。瑞士政府已于3月16日宣布国家进入紧急状态，禁止所有娱乐活动以遏制新冠病毒的传播。(Keystone) 苏黎世机场餐厅于2020年3月17日关闭。瑞士联邦委员会宣布，由于冠状病毒的暴发，所有商店、市场、餐厅、酒吧以及娱乐和休闲场所都必须关闭。(Keystone) 瑞士政府于2020年3月17日作出封锁决定后，苏黎世Sihlcity购物中心空无一人。餐馆、酒吧、俱乐部以及许多商店将关闭至少一个月。 (Ennio Leanza/Keystone) 瑞士边防警察在瑞法边境检查一名入境的法国公民 (Keystone)

3月16日，瑞士中部下瓦尔登州的一个空无一人的教室。(KEYSTONE / UrsFlüeler)

瑞航取消了许多航班，尤其飞往意大利的。 (Keystone)

学校和大学纷纷改为远程授课。(Keystone)

3月6日，卢加诺一名消防员穿着防护服、口罩和护目镜做防护演习。(Keystone) 卢加诺圣安东尼奥教堂(church of Sant'Antonio Abate)内，一名男子戴着防护口罩。(Keystone)

从卢塞恩医院的冠状病毒隔离病房向外远眺。(Keystone)

为提契诺州狂欢节搭建的帐篷，还未使用便遭废弃，因该州确诊瑞士首例新冠病毒感染病例，当地狂欢节也随之取消。(Keystone) 年均参与者多达50万人的第90届日内瓦国际汽车展(Geneva International Motor Show)，也在瑞士当局的严令下被取消。(Keystone)

继瑞士当局颁布大型公开活动禁令之后，出现在巴塞尔市场上的狂欢者们将狂欢节佩戴的面具取而代之，换成了防护口罩。(Keystone)

瑞士人民党(SVP)议员马格达莱纳·马丁洛·布洛赫(Magdalena Martullo-Blocher)因无视不得在议会佩戴口罩的禁令，被逐出议会大厅。(Keystone)

包括官方发言人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)在内的多位瑞士政府官员，在瑞士联邦大厦举办的新闻发布会上，通报关于2019冠状病毒病(COVID-19)瑞士情势的最新讯息。(Keystone) 2019/20年度瑞士锦标赛瑞士国家甲级联赛(National League A)预选赛期间，瑞士冰球队HC Ambri Piotta对阵HC Davos的冰球赛场上，观众席空无一人。(Keystone)

伯尔尼小岛医院(Inselspital)的两名员工设立了一处2019冠状病毒病(COVID-19)分诊站点。(Keystone) 斯塔比奥(Stabio)一家学校里的孩子们，收到了一份有关新型冠状病毒的信息资料。(Keystone) 世界卫生组织及中国2019新型冠状病毒疾病联合专家组(WHO-China joint mission on COVID-19)负责人布鲁斯·艾尔沃德(Bruce Aylward)，从中国回到瑞士之后，在世界卫生组织总部日内瓦举办的一场关于新型冠状病毒新闻发布会结束时，向一位主动希望与其握手的记者递伸出了自己的胳膊肘。(Keystone) 联邦卫生部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在伯尔尼举行的联邦议会春季例行会议上给自己的双手消毒。(Keystone) 数百人罔顾联邦政府颁布的严禁举行任何参加者人数超过千人的大型活动禁令，为巴塞尔狂欢节集会。(Keystone) 自新冠病毒疫情暴发以来，外国游客-尤其是来自中国的游客数量大幅减少。图中卢塞恩空荡寂寥的街道，以往人流如织。(Keystone) 3月14日，一名戴口罩妇女在苏黎世机场的滚梯上。(KEYSTONE/Ennio Leanza)

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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