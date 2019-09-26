此内容发布于2019年9月26日 上午9:30

(© Keystone / Christian Beutler)

虽然许多瑞士居民期盼着明年缴纳的医疗保险费能有所降低，不过，依然有一部分群体明年的医疗保险开销会增加近3%。



瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)于本周二(9月24日)宣布，2020年，瑞士医疗保险费用整体会有所上调，平均涨幅为0.2%。



+ 瑞士健康保险体系是如何运作的？



从2020年1月起，提契诺州、瓦莱州、格劳宾登州、外阿彭策尔半州的居民将必须按月多缴纳至少1.5%的医疗保险费。

纳沙泰尔州的居民面临的医保费用增幅最大，将会高达2.9%。当地行政管理机构将如此高的涨幅归因于该州人口缩减，以及近半数居民均不约而同地投保于一家目前因负债亏空而不得不上调保费的公司。



好消息是，以下10个州的居民，将会缴纳较今年更低的医疗保险费用：苏黎世州、沃州、巴塞尔城市半州、伯尔尼州、阿尔高州、卢塞恩州、沙夫豪森州、施维茨州、索洛图恩州、楚格州。而卢塞恩州凭借来年1.5%的医保费用最大跌幅，成为全国”最幸运“的州。



平均而言，2020年，瑞士居民人均每月需缴纳的医疗保险费为315.4瑞郎(折合人民币约为2279元)；如果您的年龄介于19至25岁之间，那么平均每个月人均只需支付265.3瑞郎(折合人民币约为1917元)。









SDA-Keystone/sm

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