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肥胖問題 瑞士退休老人最易臃腫超重

older people dancing

據瑞士聯邦公共衛生據介紹，跳舞，對減重頗有成效。

(Keystone / Martial Trezzini)

瑞士聯邦公共衛生局(FOPH)公佈的最新數據顯示，與其他年齡段的人相比，瑞士老年人更易身材臃腫、體重超標。

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根據瑞士聯邦公共衛生局本週二(6月25日)公佈的統計數據(多語)外部链接，瑞士全國年逾65歲的年長者中，按照身高體重指數(Body Mass Index，簡稱BMI， BMI=kg/m2)來衡量，約53%的人被界定為“體重過重”(即BMI值超過25)。

老年男性比同年齡組的女性更易發福：年逾65歲的男性群體中，超重者比例高達62%，而同年齡段女性體重超標者僅佔46%。

於此同時，從所有年齡段的體重過胖者地域分佈來看，超重最嚴重的當屬阿爾高州，體重超標者比例占到了當地總人口的45.8%；而放眼全國，身形纖瘦的桂冠最終花落蘇黎世州，超重者僅佔38.7%。

值得一提的是，平均而言，與受教育程度較低的人群相較，接受過高等教育的群體體重超標甚至導致肥胖問題的可能性要略低。

+ 瑞士孩童肥胖指数趋于稳定

瑞士聯邦公共衛生局表示，針對瑞士年長者群體所得出的數據著實堪憂，肥胖超重不僅會增加心血管疾病(這是瑞士最常見的致死原因)患病機率，還會導致罹患某些特定類型的癌症以及2型糖尿病風險的提升。

據瑞士相關部門介紹，均衡的飲食，加上適當的運動，無論對哪個年齡階段來說，都是保持健康體重的關鍵秘訣。步行、騎行、以及跳舞，對老年人而言，均為適宜的運動方式。

BMI身高体重指数研究 近半数瑞士人体重超标

一项全国范围内的调查显示，瑞士居民近半数体重超重，只有13%的人每日果蔬摄入量达标。 这项名为“瑞士食谱”(menuCH)的调研由联邦卫生局(Federal Health Office)与联邦食品安全和兽医局(Federal Food Safety and Veterinary ...

Keystone-SDA/dos

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