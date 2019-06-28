此内容发布于2019年6月28日 上午9:30

据瑞士联邦公共卫生据介绍，跳舞，对减重颇有成效。 (Keystone / Martial Trezzini)

瑞士联邦公共卫生局(FOPH)公布的最新数据显示，与其他年龄段的人相比，瑞士老年人更易身材臃肿、体重超标。



根据瑞士联邦公共卫生局本周二(6月25日)公布的统计数据(多语)外部链接，瑞士全国年逾65岁的年长者中，按照身高体重指数(Body Mass Index，简称BMI，BMI=kg/m2)来衡量，约53%的人被界定为“体重过重”(即BMI值超过25)。



老年男性比同年龄组的女性更易发福：年逾65岁的男性群体中，超重者比例高达62%，而同年龄段女性体重超标者仅占46%。



于此同时，从所有年龄段的体重过胖者地域分布来看，超重最严重的当属阿尔高州，体重超标者比例占到了当地总人口的45.8%；而放眼全国，身形纤瘦的桂冠最终花落苏黎世州，超重者仅占38.7%。

值得一提的是，平均而言，与受教育程度较低的人群相较，接受过高等教育的群体体重超标甚至导致肥胖问题的可能性要略低。



+ 瑞士孩童肥胖指数趋于稳定



瑞士联邦公共卫生局表示，针对瑞士年长者群体所得出的数据着实堪忧，肥胖超重不仅会增加心血管疾病(这是瑞士最常见的致死原因)患病几率，还会导致罹患某些特定类型的癌症以及2型糖尿病风险的提升。



据瑞士相关部门介绍，均衡的饮食，加上适当的运动，无论对哪个年龄阶段来说，都是保持健康体重的关键秘诀。步行、骑行、以及跳舞，对老年人而言，均为适宜的运动方式。







Keystone-SDA/dos

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