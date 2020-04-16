在家做功课：有的多的做，有的做的少 (Keystone / Laurent Gillieron)

一项瑞士牵头的调研发现，在新冠病毒疫情停课期间，全国各地中小学生花在学习上的时间存在巨大差异。有些孩子每天至少学习5小时，有的却只学1、2个小时。

这是《学校晴雨表(多语)外部链接》调研的主要发现之一。该调研由楚格师范学院(University of Teacher Education Zug)教育管理与经济学院(IBB，多语)外部链接领导，并于4月12日发表。他们一共调查了7100多名中小学生、家长、老师及瑞、德、奥三国的其他有关方面，以了解人们如何应对学校停课一事。

瑞士的学校从3月16日开始停课，全国大约100万名中小学生都得依赖远程学习。目前还很难说学校何时能重新开课，不过4月16日的政府会议之后有可能会就此发布通告。

+ 新冠疫情：瑞士目前的局势



关注组

本次调研特别引起关注的，是几乎20%的10-19岁学生称自己每周的学习时间还不到9小时。

教育管理与经济学院院长及调研发起人斯特凡·胡贝尔(Stephan Huber，德)外部链接表示：“近两成孩子把这段时间视作假期或压力极大的经历，却不把这时间用来学习。”

出现这种状况很可能的原因是缺乏动力，和/或在家缺乏支持与资源。胡贝尔还听说，瑞士有的学校不得不为某些家庭缴定额网费，以确保学校能联系得上这些学生。

与之形成鲜明对比的，则是约三分之一的学生每周至少学习25小时，胡贝尔告诉瑞士资讯swissinfo.ch。另三分之一学生花在课业上的时间为每周20小时左右(介于15-25小时之间)。





graphic 1 barometer

如下图所示，总体来说，学生自称平均每周要花大约18 小时进行学习。(正常上课时，苏黎世州同年龄学生每周的在校时间最多为26小时)。





school barometer graphic 2

教育差距

教育专家们已经开始担心，远程学习可能会进一步拉大瑞士早已存在的教育差距。

举例而言，有高学历家长的孩子更有可能去读高中，为将来上大学做准备，但父母受教育水平不高的孩子则不大会读高中(根据某些数据(德)外部链接，前者的比例达到50.6%，而后者仅为12.2%)。胡贝尔还警告说，如果继续长时间停课的话，这种教育差距还可能加大。

他指出，国际研究已经显示，在学习上花的时间是学习成绩最重要的预测因素之一。



对学校的尊重和新的学习形式

另一方面，一半的学生声称想念学校。同样引人注目的是家长们对老师的新的尊重。“我们在报告中引用了一些家长的话，他们表示在过去几天里亲自教过孩子以后，才真正感谢老师的工作，”胡贝尔说道：“他们解释教自家的孩子太具挑战性。”

该调研还展示了“一大群焕发积极性的老师、校长和学校，他们正利用这一形势下的必要性来推动数码学习环境，”胡贝尔补充说(即使各个学校甚至同一机构内的实际知识水平也存在差异)。

胡贝尔表示，各学校正利用数码学习环境来区分不同的任务，针对个别学生的需要因材施教。因此在他看来，结合了课堂与数码学习的融合式学习方式将来可能会被保留下来。





Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram