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为什么瑞士女性要远渡重洋寻求精子捐献

把一个没有爸爸的孩子带到这个世界上来，是自私的行为吗？
把一个没有爸爸的孩子带到这个世界上来，是自私的行为吗？ Keystone


当今女性独立能干，无需男人的帮衬也能抚养孩子长大。现代女性不想结婚，却想成为一名母亲，这种现象已经成为一种时尚。在瑞士法律规定，单身女性禁止接受精子捐献，这条法律迫使许多女性踏上了出国求子之路。瑞士电视台对她们进行了走访。

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Elisabeth Logean, RTS
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这堪称是瑞士议会中一个史无前例的联盟：今年春天，从左到右六个党派的代表联合起来提交了一项针对”单身女性辅助生育措施”的议会动议，要求修订《瑞士生殖医学法案》（FMedG），让单身女性也能通过接受捐献精子生育。80多名议员在这份动议书上签了名。

然而，瑞士联邦委员会拒绝了该提案，联邦已经计划对该法进行修订，为未婚夫妇开通接受精子捐献的辅助生育渠道，但单身女性并未在联邦的考虑范围之内。

目前，《瑞士生殖医学法》只允许已婚夫妇接受捐献精子，而自2021年瑞士”所有人都有权结婚”动议获得通过后，同性恋伴侣也可以接受捐献精子。

通过捐献精子成为单亲妈妈-统计数字之外的现象

在瑞士，目前对于有多少未结婚却决定生孩子的女性，并没有官方数据，但在许多西方国家都出现了这种现象。

在拥有全球最大精子库的国家，比如丹麦，单身女性占客户总数的40%。在允许单身女性接受捐献精子的国家，辅助生育医疗机构的数量也在与日俱增。

瑞士法语电视台RTS的《当下》(Temps Présent)节目对这一群体进行了深入探访，并采访了当事人，看她们是怎么说的。

“把一个没有父亲的孩子带到这个世界上来，是不是很自私？”

来自沃州的塔莎·拉姆利(Tasha Rumley)在西班牙生下了女儿，她是呼吁修改这条法律群体中的一员，她希望今后通过辅助生殖技术在国外出生的孩子不必背负“瑞士不想要她/他”的心理阴影。

来自日内瓦的克莱尔(Claire)是一对18个月大的双胞胎的母亲，她在丹麦进行了七次人工受孕后才有了这对双胞胎。她讲述了在这段漫长孤独的旅程中，伴随她的困难和疑虑，很长一段时间她一直在问：”把一个没有父亲的孩子带到这个世界上是自私的吗？”

这些女性前往国外求助辅助生育机构生子的做法，不符合瑞士的法律规定。而丹麦现在已经发展成为一个知名的”生育旅游”中心，那里约有三十家诊所接受来自世界各地的病人。

2023年，在克莱尔两个女儿出生的哥本哈根诊所， 48名瑞士女性在这里寻求接受捐献精子治疗；去年，这一数字已经上升到60人。

丹麦的精子库提供大量可供选择的捐献者个人资料，这些资料都可以在网上仔细查看。女性可以在目录中进行挑选-而在瑞士精子捐献者则由医生决定。

一位丹麦精子捐献者向瑞士电视台这样介绍自己的角色：”我不是孩子家长的一员，我只是为需要的人提供生理原料。”

“只管生不管养”

还有些女性求人不如求己，她们自己在网上或Facebook群组中寻找捐精者。瑞士法语区的一些男子就在网上提供精子。

一名男子告诉瑞士电视台：”其实主要动机是出于自私的目的，这是一种男人的生殖本能，希望有很多孩子，又不用管。我只想把我的基因传下去。”

然而，这样做也暗藏风险：女性有可能会被染上感染性性病或其他遗传疾病，在这种情况下，官方会想要确定父亲身份。

辅助生育已经成为当今的时尚。
辅助生育已经成为当今的时尚。 Keystone / Gaetan Bally

匿名捐精：西班牙的硬性规定，在瑞士被禁止

洛桑的妇科医生尼古拉·乌利莫兹(Nicolas Vulliemoz)是一位不孕不育专家，他对塔莎或克莱尔这样的女性在瑞士不能圆求子梦而感到遗憾。

他认为，应该重新启动关于向未婚女性开放精子库的社会讨论，而最重要的一点是孩子有权知道自己的身世。

瑞士自2001年起禁止匿名捐精；丹麦则允许匿名捐精，而在西班牙这甚至是硬性规定。

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这位妇科医生说：”我认为，瑞士可能会对法律进行修改，从而更加明确，无论是捐赠精子还是卵子都必须以非匿名形式-也就是必须实名制-正如瑞士自2001年起对捐献精子所规定的一样。

在瑞士，妇产医生如果违规操作会面对严厉处罚

瑞士禁止单身女性接受捐献精子，这令妇科医生们非常难办：他们不得在瑞士为单身女性实施辅助生殖措施，否则可能被处以最高10万瑞郎(约合80多万人民币)的罚款，但他们可以在这些女性在国外接受辅助生育措施后，继续为她们提供医疗服务。

塔莎的妇科医生桑德琳·阿克曼(Sandrine Ackermann)说：”我不觉得自己触犯了法律，我的病人是否有权这样做，不是我负责的范围。”

另一位单身母亲泽伊娜(Zeina)在瑞士法语区成立了一个单身妈妈(Mama Solo)协会，这是针对单身求子女性的一个支持机构。她说：”可以感觉得到，瑞士确实存在这种隐性的需求。”

(编译自德文：杨煦冬/dh)

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