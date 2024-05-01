UCLA校园挺巴抗议爆发冲突

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（法新社洛杉矶1日电） 美国加州大学洛杉矶分校校园挺巴勒斯坦示威活动今天爆发冲突。全美数十所大学正设法遏制一波类似的抗议浪潮。

电视画面可以看到抗议人士和反示威人士手持棍棒上演全武行，金属路障则遭人推倒。其他画面还可看到被雷射笔和手电筒照亮的暗夜中，有人燃放爆竹烟火或投掷物品攻击对方。

洛城警方在社群平台X上表示，「已经部署警力，目前在协助加州大学洛杉矶分校（UCLA）校园恢复秩序」。

警方稍早表示，接获校方提出协助平息冲突要求后，对「发生在大营地上的多起暴力行为」展开应处。

冲突发生前，校长毕杰恩（Gene D. Block）就曾警告，「加州大学洛杉矶分校的两派人马及与本校无关人士」上周就已扎营。

毕杰恩昨天在大学官网发表公开信说：「许多示威人士…平和进行活动，但是坦白说，也有人活动手法骇人听闻、很不像话，已有暴力情事发生。」

警方昨天对纽约��的哥伦比亚大学（Columbia University）校园进行清场，驱逐占领一栋大楼的挺巴勒斯坦示威学生。加州大学洛杉矶分校后来也引爆一波动荡。

美国有线电视新闻网（CNN）引述纽约市警察局（NYPD）报导，有超过100名示威者遭到逮捕。

警方利用云梯车从2楼窗户爬进稍早被学生占领的哥大汉密尔顿大楼（Hamilton Hall），然后将戴上手铐的学生押出大楼外、带上警车。

法新社记者于子夜过后看见，校方已拆除校园内草坪上的帐篷，现场遗留物品则被丢进黑色垃圾袋中。

哥大校长夏费克（Minouche Shafik）致函警方强调占领大楼行径由「与本校无关的个人」发动，并且要求警方至少于5月17日前留驻校内，「以确保不再有人重建营地」。

示威人士在Instagram上抨击夏费克，说她口口声声强调的「关心」和「安全」，简直令人「毛骨悚然」。

过去数周一波蔓延数十所大学院校的抗议浪潮为1960、1970年代反越战示威以来，美国大学校园最广泛、时间最长的抗议活动，已经导致数百名学生及运动人士被捕。

总统拜登的白宫对于汉密尔顿大楼遭到占领一事予以严词抨击，发言人直指「这种做法绝对是错的」。

前总统川普则在福斯新闻频道（Fox News）感叹说，「反犹太主义正弥漫我国」，并且痛批11月总统选战的对手拜登没有作为。