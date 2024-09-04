UN机构：劳工占全球所得比例滑降 AI恐造成不平等扩大

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（法新社日内瓦4日电） 联合国（UN）旗下的国际劳工组织今天在研究报告中表示，过去20年，劳工占全球所得的比例大幅缩水，而在不平等的情况扩大下，整体劳工所得减少的金额高达数兆美元。

国际劳工组织（International Labour Organization）表示，全球劳工所得比例自2004年以来减少了1.6个百分点。

国际劳工组织在报告中说：「虽然以百分点来看，减幅似乎堪称温和，但这代表2024年劳工所得跟2004年以来劳动所得若持稳相比的话，年减少金额达2.4兆美元，规模相当庞大。」

这项研究强调COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情是造成劳工所得滑降的主要因素，劳工几乎近五成所得缩减发生在2020至2022年疫情期间。

全球疫情危机加剧现有的不平等，尤其是资本所得持续集中在最富裕的族群。

国际劳工组织副秘书长德瑞克（Celeste Drake）在声明中说：「国家必须采取行动对抗劳工所得比例减少的风险。」

「我们亟需促进经济利益公平分配的政策，包括结社自由、集体协商和有效的劳动管理，以实现包容性增长，并为所有人建立通往可永续发展的道路。」

国际劳工组织指出，包括自动化在内的科技进步是全球劳工所得比例减少的主要因素。

国际劳工组织说：「这些虽提高生产力和产值，但证据显示劳工未公平分享到这些成果收获。」

国际劳工组织尤其关切人工智慧（AI）浪潮可能会造成不平等进一步扩大。

国际劳工组织的报告指出，「历史模式若持续存在，最近在生成式AI的突破可能会进一步扩大对劳动所得比例滑降的压力」，报告中强调「确保AI带来的利益能够广泛分配的重要性」。

国际劳工组织表示，目前劳工仅占全球所得的52.3%，其余则是土地、机械、建物和专利等资产拥有者的资本所得。