欧盟公民前往瑞士主要目的是工作

瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦·布德里格·阿尔蒂达(Helene Budliger Artieda) Keystone-SDA

瑞士联邦经济事务秘书处在其人员自由往来年度报告中表示，由于人口增长放缓，瑞士劳动力市场必须继续敞开。

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2024年，来自欧盟及欧洲自由贸易联盟国(EU/EFTA)的净移民人数达53’700，较2023年少1万人。移民数量尚能满足强劲增长对高素质人才的需求。

瑞士联邦经济事务秘书处在7月1日发布的报告中指出，此外，瑞士企业还在欧盟招聘酒店餐饮、建筑及工业等领域的工作人员，来填补本地劳动力的不足。

只要资质相当，欧盟及欧洲自由贸易联盟国公民也与瑞士公民享有水平相当的平均薪资。不过，在提契诺州，出现了压低跨境通勤工作者薪水的苗头。

近年来，高素质移民充实着瑞士的劳动力人口，使其劳动力市场一方面保持着较低的失业率，一方面活动率(activity rate，即“劳动力参与率”，指有工作或正在积极找工作的人在工作年龄人口中所占的比例。)持续提升。联邦经济事务秘书处解释道，欧盟移民因此补充了本地劳动力，而非取而代之。移民也有利于减缓人口老龄化，但无法彻底阻止这一进程。

当前，关于人口自由流动的协议必须作为与欧盟谈判的一部分进行调整。瑞士政府及社会各界已就保护瑞士的工资水平采取措施达成了共识。