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欧盟公民前往瑞士主要目的是工作

瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦·布德里格·阿尔蒂达(Helene Budliger Artieda)
瑞士联邦经济事务秘书处国务秘书海伦·布德里格·阿尔蒂达(Helene Budliger Artieda) Keystone-SDA

瑞士联邦经济事务秘书处在其人员自由往来年度报告中表示，由于人口增长放缓，瑞士劳动力市场必须继续敞开。

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2024年，来自欧盟及欧洲自由贸易联盟国(EU/EFTA)的净移民人数达53’700，较2023年少1万人。移民数量尚能满足强劲增长对高素质人才的需求。

瑞士联邦经济事务秘书处在7月1日发布的报告中指出，此外，瑞士企业还在欧盟招聘酒店餐饮、建筑及工业等领域的工作人员，来填补本地劳动力的不足。

只要资质相当，欧盟及欧洲自由贸易联盟国公民也与瑞士公民享有水平相当的平均薪资。不过，在提契诺州，出现了压低跨境通勤工作者薪水的苗头。

近年来，高素质移民充实着瑞士的劳动力人口，使其劳动力市场一方面保持着较低的失业率，一方面活动率(activity rate，即“劳动力参与率”，指有工作或正在积极找工作的人在工作年龄人口中所占的比例。)持续提升。联邦经济事务秘书处解释道，欧盟移民因此补充了本地劳动力，而非取而代之。移民也有利于减缓人口老龄化，但无法彻底阻止这一进程。

当前，关于人口自由流动的协议必须作为与欧盟谈判的一部分进行调整。瑞士政府及社会各界已就保护瑞士的工资水平采取措施达成了共识。

瑞士劳动力市场的特点是高度稳定、非全职就业人员比例大、失业率低。超过四分之一的雇员都是外籍人士。

劳动力市场的组成

根据2024年的数据，瑞士15至64岁的人口中，有450万就业人口。四分之一的就业人员从事知识类和科学类职业。瑞士近一半的就业人口是女性，她们中的大多数人非全职工作，主要是因为家庭原因：2022年，57%的女性非全职工作，而非全职工作的男性只有16%。外籍员工在瑞士发挥着重要作用：他们占瑞士劳动力市场上雇员总数的四分之一以上。瑞士的就业人员重视继续教育，并在很大程度上得到雇主的支持。2021年，每两名雇员中就有一名接受继续教育。

工资和劳动时间

2024年，瑞士全职岗位平均月薪约为6’788瑞郎(约合人民币61’364元)。不同行业的工资差异很大。工程师和技术人员的年薪可能在8万至15万瑞郎之间，而生产线工人的年薪可能在5万至8万瑞郎之间。﻿虽然没有全国统一的最低工资，但某些行业和地区会设定最低工资标准。例如，酒店和餐饮业的最低月薪在2025年初有所调整。﻿

在瑞士，劳动合同中规定的劳动条件，一般都规定每周工作时间为40至42小时，每年有4至5周的带薪休假。

失业率

瑞士是整个欧洲失业率最低的国家之一：瑞士2022年的失业率仅为2.2%。外籍人失业率相对较高，达到3.8%。青少年失业率低于平均水平，但这一年龄组受经济波动的影响较大。

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