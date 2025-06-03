瑞士学生语言学习能力天差地别

瑞士学生语言能力存在巨大差异。 Keystone-SDA

义务教育结束时，相当高比例的瑞士学生都能掌握教学语言的基本阅读能力。但是，在拼写和外语学习方面，学生之间却存在天壤之别。

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以上是瑞士州级教育局局长联席会议(Conference of Cantonal Directors of Education)近日公布的2023年基础技能评估结果。

学生拼写及外语学习能力的差异因地区和所在州而有所不同。语言技能也因人而异，包括性别、社会背景、外语环境和移民身份等影响因素。

总体来看，瑞士州级教育局局长联席会议根据针对11年级学生进行的首次评估得出结论：应在全国各地区及州研究相关措施，确保更多学生达到基础技能标准；此外，也有必要对外语学习和拼写方面的能力要求进行基本审查。