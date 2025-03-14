根据苏黎世大学一项新研究得出的结论，30岁以上女性是新冠疫情期间推动瑞士婴儿潮的主力选手。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士的出生率在2021年出现短暂高潮，新生儿数量创下1972年以来的最高纪录。《人口研究》期刊(Population Studies)3月11日刊登的研究显示，苏黎世大学的研究人员对新冠疫情对瑞士出生率的影响进行了更加细致的分析。
苏黎世大学在相关研究新闻稿中写到，尤其在2020年疫情发生的第一年中，封城措施期间以及之后短暂的一段时间内，新生儿数量增加，比预期高出13%。
研究显示，出生率的提高在30岁以上女性人群中尤为明显，已育有子女的女性更为突出。
居家时间及工作与生活的平衡
研究人员认为，生育率短暂高潮的确切原因虽然尚不明确，但诸多迹象显示，疫情期间居家时间增多，生活与工作更好的平衡有助于更早怀孕。
苏黎世大学表示，在全球比较研究中发现，仅法国存在类似趋势。德国、奥地利和意大利的出生率则未出现类似瑞士这样的显著上升。不过，这次婴儿潮仅是昙花一现，2022年2月以后，瑞士新生儿出生率下滑趋势再次加剧。
人口危机现状
根据联合国《2024年世界人口展望》报告(英)外部链接，截至2024年，全球人口已超过80亿。在部分地区，如亚洲和非洲，人口仍在快速增长；而在一些发达国家和部分发展中国家，则出现了生育率下降、人口老龄化甚至负增长的现象。例如，中国据统计已连续第三年出现人口下降，当前人口约为14.08亿；日本自2008年以来则持续面临人口减少和老龄化问题。全球人口全面面临老龄化、区域不均衡、环境及资源压力等结构性挑战。
解决方案建议
综合《联合国世界人口展望报告》及《联合国可持续发展目标》建议，人口危机作为全球共同面临的问题，各国政府需要采取多维度措施：
资源与环境方面：优化资源管理，推动绿色经济和可持续发展；
社会政策方面：改革养老与生育政策，完善社会保障体系；
国际合作方面：通过全球协作，共同制定和实施应对方案；
教育与科技方面：投入人力资本，提升整体生产力和创新能力。
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