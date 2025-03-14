瑞士新冠婴儿潮研究

30岁以上人群助力瑞士新冠婴儿潮。 Keystone-SDA

根据苏黎世大学一项新研究得出的结论，30岁以上女性是新冠疫情期间推动瑞士婴儿潮的主力选手。

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瑞士的出生率在2021年出现短暂高潮，新生儿数量创下1972年以来的最高纪录。《人口研究》期刊(Population Studies)3月11日刊登的研究显示，苏黎世大学的研究人员对新冠疫情对瑞士出生率的影响进行了更加细致的分析。

苏黎世大学在相关研究新闻稿中写到，尤其在2020年疫情发生的第一年中，封城措施期间以及之后短暂的一段时间内，新生儿数量增加，比预期高出13%。

研究显示，出生率的提高在30岁以上女性人群中尤为明显，已育有子女的女性更为突出。

居家时间及工作与生活的平衡

研究人员认为，生育率短暂高潮的确切原因虽然尚不明确，但诸多迹象显示，疫情期间居家时间增多，生活与工作更好的平衡有助于更早怀孕。

苏黎世大学表示，在全球比较研究中发现，仅法国存在类似趋势。德国、奥地利和意大利的出生率则未出现类似瑞士这样的显著上升。不过，这次婴儿潮仅是昙花一现，2022年2月以后，瑞士新生儿出生率下滑趋势再次加剧。