瑞士银行：安全性获赞，利率被批评

客户对瑞士银行安全性赞不绝口，但不满其利率。 Keystone-SDA

瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。

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在线比较服务平台Moneyland对瑞士银行进行的年度调查得出以上结论。

Moneyland于6月10日公布的调研结果显示，在对瑞士德语区和法语区的1500名客户的调查中，瑞士银行的安全性在满分10分的评分体系中得分8.2，得分最高。网上银行服务(8分)及银行职员友好度(7.9分)也获得了良好的评价。

客户满意度最低的项目分别是储蓄账户及定期存款利率(6.4分)以及服务费用和支出(6.9分)。

50到74岁年龄段客户满意度尤其高，且男性与女性群体几乎没有差别。从地域上看，瑞士法语区客户对利率的评分甚至低于德语区受访者。

Neon银行被评为客户整体满意度最高的银行(8.3分)，而Cembra Money 银行获得的评分最低(7.3分)。

该调查于今年4月进行。