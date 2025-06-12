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瑞士银行：安全性获赞，利率被批评

客户对瑞士银行安全性赞不绝口，但不满其利率。
客户对瑞士银行安全性赞不绝口，但不满其利率。 Keystone-SDA

瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。

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在线比较服务平台Moneyland对瑞士银行进行的年度调查得出以上结论。

Moneyland于6月10日公布的调研结果显示，在对瑞士德语区和法语区的1500名客户的调查中，瑞士银行的安全性在满分10分的评分体系中得分8.2，得分最高。网上银行服务(8分)及银行职员友好度(7.9分)也获得了良好的评价。

客户满意度最低的项目分别是储蓄账户及定期存款利率(6.4分)以及服务费用和支出(6.9分)。

50到74岁年龄段客户满意度尤其高，且男性与女性群体几乎没有差别。从地域上看，瑞士法语区客户对利率的评分甚至低于德语区受访者。

Neon银行被评为客户整体满意度最高的银行(8.3分)，而Cembra Money 银行获得的评分最低(7.3分)。

该调查于今年4月进行。

此次线上问卷调查对象为18至74岁之间的1500人，Moneyland以员工友好度、咨询服务、一般客户服务、网上银行、移动银行(智能手机应用程序)、费用和成本、利息(储蓄账户或定期存款)、性价比、安全性、总体满意度等标准询问客户对银行的满意度。

此外，参与调查者对私人账户、储蓄账户、银行套餐、借记卡、3a账户或3a养老基金、抵押贷款、证券账户/交易等银行产品也给出了各自的评价。

对瑞士银行的产品评价各不相同。借记卡表现最佳，平均得分为8分(满分10分)。其次是私人账户，得分为7.6分，然后是储蓄账户、银行套餐、3a账户和3a养老基金以及抵押贷款，均得分为7.5分。证券账户表现最差，得分为7.3分。

信息来源: Moneyland官方网站外部链接

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