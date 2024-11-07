Did you emigrate for financial reasons?
In Switzerland, too, more and more people are struggling to make ends meet. Even if the official inflation rate remains lower than in most European countries, rising rents, energy prices and health insurance premiums are putting an increasing strain on household budgets.
Did life in Switzerland become unaffordable for you? Is that why you emigrated? Tell us your story.
The Swiss ‘have always crossed borders’
my personal reasons for emigrating were based on various experiences i had had in my life. at the age of 50, i started thinking about retirement, but much too late, as i realised in retrospect. i realised that i was no longer at my absolute peak physically and mentally, nor did i want to be. many things had simply become too much for me.____ my job was too stressful and felt like an endless hamster wheel. the expectations and demands were too high and there are too many laws in switzerland. the expectations and demands were too high, and there are too many laws in switzerland. the presence of foreigners has increased, which made me feel uncomfortable. the pressure to perform at work, the high taxes, duties and fines were also too much for me. at the same time, my motivation and willingness to perform decreased significantly, and I increasingly asked myself whether that was really all there was to life.____ at this point, I had a fulfilling life. i lived in my own family home and owned a second house that was rented out. my job was a lot of fun and successful. i had three wonderful grown-up children from my first marriage. my first marriage to a swiss woman ended in divorce after almost 20 years. at the time, i also owned three chevrolet camaros, which gave me a lot of pleasure.____ however, my second marriage ended in divorce after 2.5 years. my wife at the time was from the dominican republic. after the divorce, i was falsely accused of things i had never done. fortunately, i was acquitted in court and my innocence was established. interestingly, i had to pay the costs of the divorce myself, while her costs were covered by the state. this experience showed me that as a swiss citizen, i am not as safe and protected as i had previously assumed. this made me very disappointed and sad. 😦 😦 😦____ in 2017, at the age of 26, my eldest daughter wanted maintenance from me for her studies, even though the maintenance was regulated and legally valid in the divorce agreement with her mother. on the advice of my lawyer, i had to enter into an agreement with my daughter, which cost me the equivalent of 1.5 years of living in the philippines. i never expected that from my switzerland and its laws. 😦 😦 😦____2017 was my first time in the philippines. a year earlier, i had met a woman from the philippines through a friend. we got to know each other better online until i visited her in january and february 2017. during my visit, i fell in love with her.____so during the course of 2017, i started planning my finances, clarifying how much i could expect to receive in retirement, whether i should prioritise a pension fund payout or a pension, and selling my house and car. by the end of 2017, i had my first version of my budget and realised that i had enough money to last me until the end of my days.____ the decision was made, now it was time to implement it.____ on 28 october 2017, i opened my own business.october 2017 i opened the facebook group "swiss expats philippines" to share experiences, adventures and travel reports. in the meantime, the group has 466 members who live in the philippines or want to live there in the future. emigration was planned in 2-3 years. but first things come differently and secondly than you think, as my father always said. at first i struggled to sell my house, but after 2 years it finally worked out and then came the plandemic.____ i only realised that i emigrated 5 years later, almost exactly to the day 26th october 2022.____ now i have been here for 3 years and feel like i have arrived and adapted here in my new home. i do not regret my decision to emigrate to the philippines. :) :) :)____ for me it wasn't just financial reasons that spoke in favour of emigrating, but I certainly couldn't finance my life as an early retiree in switzerland with the same standard as here in the philippines. :) :) :)
meine persönlichen gründe, auszuwandern, basierten auf verschiedenen erfahrungen, die ich in meinem leben gemacht hatte. mit 50 jahren begann ich über meine pensionierung nachzudenken, jedoch viel zu spät, wie ich im nachhinein feststellen musste. mir wurde bewusst, dass ich körperlich und geistig nicht mehr auf dem absoluten höhepunkt war oder sein wollte. vieles war mir einfach zu viel geworden.____der job brachte zu viel stress mit sich, fühlte sich wie ein endloses hamsterrad an. die erwartungen und ansprüche waren zu hoch, und es gibt zu viele gesetze in der schweiz. die präsenz von ausländern hat zugenommen, was bei mir zu unbehagen führte. auch der leistungsdruck in der arbeit, die hohen abgaben, steuern und bussen waren zu viel für mich. gleichzeitig ließ meine motivation und leistungsbereitschaft deutlich nach, und ich stellte mir immer öfter die frage, ob das wirklich alles im leben ist.____zu diesem zeitpunkt hatte ich ein erfülltes leben. Ich lebte in meinem eigenen einfamilienhaus und besaß noch ein zweites haus, das vermietet war. mein job bereitete mir viel spaß und erfolg. aus meiner ersten ehe habe ich drei wunderbare erwachsene kinder, die erste ehe mit einer schweizerin, wurde nach fast 20 jahren geschieden. damals besaß ich auch drei chevrolet camaros, die mir sehr viel freude bereiteten.____meine zweite ehe endete jedoch nach 2,5 jahren mit einer scheidung. meine damalige frau stammte aus der dominikanischen republik. nach der scheidung wurde ich zu unrecht für dinge angeklagt, die ich niemals getan hatte. glücklicherweise wurde ich vor gericht freigesprochen und meine unschuld wurde festgestellt. interessanterweise musste ich die kosten für die scheidung selbst tragen, während ihre kosten vom staat übernommen wurden. diese erfahrungen haben mir gezeigt, dass ich als schweizer bürger nicht so sicher und geschützt bin, wie ich es zuvor angenommen hatte. das hat mich sehr enttäuscht und traurig gestimmt. 😦 😦 😦____meine älteste tochter wollte 2017 mit 26 jahren unterhalt für ihr studium von mir, obwohl der unterhalt in der scheidungskonvention mit ihrer mutter geregelt und rechtsgültig war. ich musste auf anraten von meinem anwalt, eine konvention mit meiner tochter eingehen, was mich umgerechnet 1.5 jahre leben in den philippinen gekostet hat. auch das hätte ich nie von meiner schweiz und ihren gesetzten erwartet. 😦 😦 😦____2017 war ich das erste mal auf den philippinen. ein jahr zuvor hatte ich über einen freund eine frau von den philippinen kennengelernt. wir haben uns online besser kennengelernt, bis ich sie im januar und februar 2017 besucht habe. während meines besuchs habe ich mich in sie verliebt.____also fing ich im laufe des jahres 2017 an das finanzielle zu planen, abzuklären wieviel ahv ich zu erwarten habe, ob ich bei der pensionskasse auszahlung oder rente bevorzugen soll, verkauf meiner häuser und autos. bis ende jahr 2017 hatte ich meine 1. version meines budgets und merkte, ok das geld sollte reichen bis ans ende meiner tage.____die entscheidung war getroffen, jetzt ging es an die umsetzung.____am 28.oktober 2017 eröffnete ich die facebook-gruppe „swiss expats philippines“ um erfahrungen, erlebnisse und reiseberichte auszutauschen, in zwischenzeit hat die gruppe 466 mitglieder die in den philippinen leben oder in zukunft leben wollen. die auswanderung war angedacht in 2-3 jahren. aber ersten kommt es anderst und zweitens als man denkt, wie mein vater immer sagte. zuerst hatte ich mühe mein haus zu verkaufen, aber nach 2 jahren hat es endlich geklappt und dann kam die plandemie.____das ich fast auf den tag genau 26.10.2022, 5 jahre später ausgewandert bin habe ich erst jetzt beim aufschreiben bemerkt.____jetzt bin ich 3 jahre hier und habe das gefühl angekommen zu sein und mich anzupassen hier in meinem neuen zuhause. ich bereue meine entscheidung nicht in die philippinen ausgewandert zu sein. :) :) :)____bei mir waren es nicht nur finanzielle gründe die für die auswanderung sprachen, aber ich könnte mein leben als früh-pensionär in der schweiz sicher nicht finanzieren mit diesem standart wie hier in den philippinen. :) :) :)
It is the other way around. Many colleagues said move to Switzerland, where there are a lack of people with post graduate masters and PhDs and get paid double the rates of London or Frankfurt __After that, one is able to take advantage of shopping in Aldi and Lidl at EU prices, have ones German car repaired over the border in Germany, After a year, move to Zug and pay less tax than any professional in any other EU country. Finally, live frugally for 8 years, become a millionaire, buy lots of cheap French properties and turn them in to airbnb to make even more money! Whats not to like
unfortunately this is only true for a very few elitist types :( :( :(
das stimmt leider nur für ganz wenige elitäre typen :( :( :(
I was able to build up a good pension and AHV in Switzerland.
That's why I didn't emigrate because of the costs.
The main reason was the year-round pleasant climate and love. In Portugal, Spain, Morocco and the Canary Islands, I was freezing in December, January and February.
From Cape Verde onwards, the climate is constantly warm.
That's why I can recommend Colombia or other countries like LA.
I live in the department of Santander in Puente Nacional. Here it is constantly 25-30 degrees during the day and 14-18 degrees at night. Medellin, Armenia and Pereira have similar climates. In contrast, it is hot and humid in Cali or on the Caribbean coast.
In the places mentioned above, the cost of living is about 30-50% higher than here in Santander.
In Santander you live well to very well on 1000.- Sfr / month.
There are other Europeans living here, such as Dutch, Germans and Swiss.
Ich konnte in der Schweiz eine gute Pension und AHV aufbauen.
Daher bin ich nicht wegen den Kosten ausgewandert.
Der Hauptgrund war das ganzjährige angenehme Klima und die Liebe. In Portugal, Spanien,Marokko und auf den Kanaren habe ich im Dezember, Januar oder Februar schon tüchtig gefroren.
Ab den Kapverden ist das Klima konstant warm.
Daher kann ich Kolumbien oder andere Länder LA empfehlen.
Ich lebe im Departement Santander in Puente Nacional. Hier ist es konstant 25-30 grad am Tag und 14-18 grad in der Nacht. Medellin,Armenia, Pereira haben ähnliche Klimas. Dagegen ist es in Cali oder an der Karibischen Küste heiss und schwül.
In den vorher genannten Orten sind die Lebenskosten ca 30-50 % höher als hier in Santander.
In Santander lebt man mit 1000.- Sfr /Mt gut bis sehr gut.
Es leben andere Europäer hier wie Holländer, Deutsche oder Schweizer.
I had a great job in Switzerland: seasonal conductor for the JUNGFRAUBAHNEN: 7 months work / 5 months unpaid holiday. For almost 30 years I travelled the whole world in the Swiss winter.
I was aware that my pension would not be enough to retire in Switzerland. What the heck - you only live once, for 30 years I was a GLOBETROTTER with heart and soul.
I took early retirement at 60, thanks in part to my generous employer.
So far, I haven't regretted it for a minute. Today I live in THAILAND, content, grateful and happy - the pension is enough, the climate is ideal, always nice and warm, friendly people, delicious food: balm for the soul!
I can highly recommend HIKING TO THAILAND to anyone who is interested. With kind regards .
In der Schweiz hatte ich einen Super Job : Saisonier-Kondukteur bei den JUNGFRAUBAHNEN : 7 Monate arbeiten / 5 Monate unbezahlten Urlaub. Fast 30 Jahre lang bereiste ich im Schweizer Winter die ganze Welt.
Es war mir bewusst , dass die Rente nicht ausreichen würde um in der Schweiz in Pension gehen zu können. Was soll's - man lebt nur einmal , 30 Jahre lang war ich ein GLOBETROTTER mit Leib und Seele.
Ich bin mit 60 in Frühpension gegangen, auch dank meinem grosszügigen Arbeitgeber.
Bis jetzt habe ich es keine Minute bereut. Heute lebe ich in THAILAND, zufrieden, dankbar und glücklich - die Rente reicht, das Klima ist ideal, immer schön warm , freundliche Menschen , leckeres Essen : Balsam für die Seele !
ich kann AUSWANDERN allen Interessierten bestens empfehlen. Mit freundlichen Grüssen .
Thank you very much for your contribution. I would love to find out more about you and your journey to Thailand. Why don't you get in touch at melanie.eichenberger@swissinfo.ch
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Gerne würde ich mehr über Sie und ihren Weg nach Thailand erfahren. Melden Sie sich doch auf melanie.eichenberger@swissinfo.ch
I would have liked to stay in Switzerland. But my pension and my pension fund money wouldn't be enough for a comfortable life. I would have to claim all the aid available. I would be sitting on the taxpayers' wallets. I don't want that. I could support a family of 6 on my salary alone. But saving was not an option. A divorce after 33 years of marriage then tore another huge hole in my coffers. Here in Portugal, I can live very well on my pension and the remaining portion of the pension fund. And I'm not a burden to anyone in Switzerland. So I am not, as the FDP politician Mrs Petra Gössi said a few years ago, an AHV parasite. If I and many others were to come back in the same situation, it would put a lot more strain on the coffers. I would need supplementary benefits, premium reductions and the radio and television licence fees etc. So be glad when the poor leave. Yours sincerely, Peter Segessemann
Ich wäre gerne in der Schweiz geblieben. Doch meine Rente und mein Pensionskassengeld würden nicht für ein angenehmes Leben reichen. Ich würde alle Hilfen beanspruchen müssen die es gibt. Damit würde ich den Steuerzahlern auf dem Geldbeutel sitzen. Das will ich nicht. Ich klonnte mit meinem Lohn eine 6 köpfige Familie allein ernähren. Aber Sparen war nicht drin. Eine Scheidung nach 33 Jahren Ehe hat dann noch eine weiteres Riesenloch in meine Kasse gerissen. Hier in Portugal kann ich mit meiner Rente und dem verbliebenen Anteil der PK sehr gut leben. Und ich falle niemandem in der Schweiz zur Last. Bin allso nicht, wie es die FDP Politikerin Frau Petra Gössi vor ein paar Jahren sagte, ein AHV Schmarotzer. Würde ich und viele Anderen in der leichen Situation zurückkommen, würde das die Kassen um einiges mehr belasten. Ich bräuchte Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligung und die Radio und Fernsehgebühren etc.Also seid eher froh, wenn die Armen weggehen. Mit freundlichen Grüssen Peter Segessemann
yes exactly i wonder why they don't want to see that in the ch
ja genau ich frage mich warum die das in der ch nicht sehen wollen
I am also one of those who would like to live in Switzerland after retirement but cannot afford it.
With the cash withdrawal from my pension I was able to finance a house in England, the AHV is just enough to cover my monthly needs here in England: food and drink, train/bus, taxes, and the monthly costs of water, electricity, transport and TV/radio/telephone charges. There is very little left over for inflation, inflation and replacement purchases.
You often wish you were much, much older so that you don't have to suffer for so long...
Auch ich gehoere zu denen, die sich ein Leben nach der Pensionierung in der Schweiz wuenschten aber nicht leisten koennen.
Mit dem Barbezug der Pension konnte ich mir ein Haus in England finanzieren, die AHV genuegt gerade um in hier in England einigermassen die Befuerfnisse monatlich zu decken: Essen und Trinken, Bahn-Bus, Steuern, und die Monatskosten Wasser, Elektrizitaet, Transport und TV/Radio/Telefon Gebuehren. Es bleibt nur sehr sehr wenig uebrig fuer Teuerung, Inflation und Ersatzanschaffungen.
Man wuenscht sich oft viel viel älter zu sein damit man weniger lange leiden muss...
After the pandemic, I emigrated to Melk an der Donau, Austria, at the age of 56, where my husband and I had already owned an old townhouse for years. Not for financial reasons, but because I was tired of not being able to see my husband for weeks at a time. Today I am very glad that I took this step. I have a small, thriving shop in the old town centre of Melk under the monastery and can open it whenever I feel like it. The healthcare system in Austria is excellent. Health insurance costs are minimal. The people here are open-minded and life here is worth living. The tourists are always in a good mood. Wonderful!
Ich bin nach der Pandemie mit 56 Jahren nach Melk an der Donau, Österreich ausgewandert, wo mein Mann und ich bereits seit Jahren ein altes Stadthaus besassen. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil ich es satt hatte meinen Mann wochenlang nicht sehen zu können. Heute bin ich sehr froh diesen Schritt gemacht zu haben. Habe in der Altstadt von Melk unterm Stift einen kleinen gutgehenden Laden und kann ihn nach Lust und Laune öffnen. Gesundheitssystem in Österreich ist top. Krankenversicherungskosten sind minimal. Die Menschen hier sind aufgeschlossen und das Leben hier ist lebenswert. Die Touristen haben immer gute Laune. Wunderbar!
My wife and I left Switzerland for financial reasons and above all because of the weather and the gentle way of life. In Spain we were able to buy a house with a sea view just a hundred metres from the beach, which would have been impossible in Switzerland.
Ma femme et moi avons quitté la Suisse pour des raisons financières et surtout pour la météo et la douceur de vivre . En Espagne nous avons pu acheter une maison avec vue sur la mer à une centaine de mètres de la plage, ce qui aurait été impossible en Suisse
Hello - I am currently still living in Switzerland, but will be emigrating to Portugal when I retire (October 2025). The high cost of living in Switzerland is the main reason for this.
Guten Tag - derzeit lebe ich noch in der Schweiz, werde aber auf den Zeitpunkt meiner Pensionierung (Oktober 2025) nach Portugal auswandern. Die hohen Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind der Hauptgrund dafür.
Thank you very much for your report. I would love to hear more about your decision! Why don't you get in touch? Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch
Vielen Dank für Ihren Bericht. Gerne würde ich mehr zu Ihrem Entscheid erfahren! Melden Sie sich doch auf: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch
Health Insurance, supermarket costs, transport costs and others are rising fast. Many of them are unjustified based on high value of CHF compared to other currencies and also inflation is low at 2-3%.
Therefore the government should make an investigation how this is happening in Switzerland and they can make some actions.
I think a National Health Service (managed properly) would work here, and a National Insurance System. Just think how much of our insurance is spent on private company salaries and other overheads. All of that could be reduced with a State system. Medicine is at least 4x the price of the same product aboard. I tried to order it online from the EU, but it got blocked at the border by the medicine mafia. Why?
I live in CH. When I first arrived from the UK, salaries were much higher than costs. If I chose to, I could eat in a restaurant every night. Now, I'm lucky to do this once a month, as salaries have not kept pace with costs. I earn higher than the Swiss average, but it goes nowhere. I survive, but I don't live well. I always have to watch what I spend. When I retire, I certainly won't stay here. It is far too expensive on a pension. I'll probably return to the UK.
hear hear! Agree.
We emigrated to Spain when I was 53. For three years I prepared everything, I did the bookkeeping on the PC to check whether we could keep to the calculated cost of living. The programme is very complex and I can see in each area what I have spent per day, per month or per year, for example, and where I am in terms of my budget, so I can quickly see where I may be spending too much and can adjust. After 23 years, this has worked out very well. You should also integrate into the new country. I've always been in a Spanish choir, and they even elected me to the board for finances and travelling. We have built up a Spanish social environment. I have no regrets about our emigration and feel at home here.
Also wir sind nach Spanien ausgewandert als ich 53 war. Drei Jahre lang habe ich alles vorbereitet, habe eine Buchhaltung auf dem PC erstellt um zu kontrollieren ob wir die errechneten Lebenshaltungskosten einhalten können. Das Programm ist sehr komplex und ich kann in jedem Bereich feststellen was ich z.Bsp. pro Tag, pro Monat oder pro Jahr ausgegeben habe und wohin ich komme betreffend Budget. so erkenne ich schnell wo ich ev. zuviel ausgebe und kann mich anpassen. Hat jetzt nach 23 jahren bestens geklappt. Zudem sollte man sich im neuen Land integrieren. Ich bin immer in einem spanischen Chor, und die haben mich sogar in den Vorstand gewählt für die Finanzen und Reisen. Wir haben uns so ein spanisches Sozialumfeld aufgebaut. Ich bereue nichts betreffend unserer Auswanderung und fühle mich hier zuhause.
I first emigrated abroad for professional reasons. But then, because my pension abroad would hardly have allowed me to live in Switzerland, I stayed abroad. When I retired, I started travelling. Like a migratory bird, I travelled to warmer regions in winter, which I don't like. I travelled to Latin America for the first time 7 years ago. I wanted to get to know the culture better, flew to Colombia the following year and stayed in one place. Fell in love and came back. Two years ago we got married and I unexpectedly found a new love and a new home in Latin America. So two things came together. The economic and the emotional aspect.
You can also see more on my website: http://www.dractor.com
Or in my blog: meitrea.home.blog
Zuerst bin ich aus beruflichen Gründen ins Ausland ausgewandert. Dann aber, weil meine Auslandsrenten ein Leben in der Schweiz kaum ermöglicht hätten, bin ich im Ausland geblieben. Als ich pensioniert war habe ich angefangen zu reisen. Wie ein Zugvogel habe ich im Winter, den ich nicht mag, wärmere Regionen bereist. Vor 7 Jahren erstmals Lateinamerika. Ich wollte die Kultur näher kennenlernen, Bin im folgenden Jahr nach Kolumbien geflogen und habe mich an einem Ort aufgehalten. Verliebt und bin wiedergekommen. Vor 2 Jahren haben wir geheiratet und ich habe unverhofft in Lateinamerika eine neue Liebe und eine neue Heimat gefunden. So haben zwei Dinge zueinandergefunden. Der wirtschaftliche und der emotionale Aspekt.
Mehr ist auch auf meiner Webseite zu sehen: www.dractor.com
Oder in meinem Blog: meitrea.home.blog
Very interesting, thank you for the insight into your story.
Sehr interessant, vielen Dank für den Einblick in Ihre Geschichte.
As a Dutchman, I have been living in Switzerland for 64 years. I learnt Schwiizerdütsch as a child, worked in Switzerland and love my second home.
Of course it's expensive compared to the Netherlands, but we only live once, don't we?
I feel like I'm a native Swiss and I want to stay that way forever!
Just a month ago I received a compliment: "People don't realise you're from Holland!"
Regards
Rob Strating
Als Holländer komme ich schon 64 Jahre in der Schweiz. Ich habe als Kind Schwiizerdütsch gelernt, habe in der Schweiz gearbeitet und liebe meine zweite Heimat.
Natürlich ist es im Vergleich mit den Niederlanden teuer, aber wir leben nur einmal, oder?
Ich fühle mich Uusland Schwiitzer und möchte das immer bleiben!
Noch vor einem Monat habe ich ein Kompliment bekommen: "Man hört nicht dass Sie aus Holland kommen!"
Grüess
Rob Strating
Yes, the cost of living is one of the reasons, but also because there were some nasty problems in my family and I couldn't find a job when I returned in 2007. I was in a very problematic situation and unfortunately had to rely on social welfare. I then returned in 2013. Sometimes I couldn't stand my mother's nastiness any longer, but then also because I was able to resume my work as a tourist guide here.
Today I can no longer do that for health reasons, but returning to Switzerland inevitably means poverty in old age.
Kind regards
Ja, die Lebenskosten sind mit ein Grund, aber auch weil es in meiner Familie ein paar hässliche Probleme gab und ich nach meiner Rückkehr 2007 keine Arbeit gefunden habe. Ich war in einer sehr problematischen Situation und leider auf Sozialhilfe angewiesen. 2013 bin ich dann wieder zurück. Mal konnte ich die Boshaftigkeiten meiner Mutter nicht mehr aushalten, dann aber auch weil ich hier meine Arbeit als Fremdenführerin wieder aufnehmen konnte.
Heute kann ich das auch nicht mehr machen aus gesundheitlichen Gründen, aber in die Schweiz zurück heisst unweigerlich Altersarmut.
Liebe Grüsse
Thank you very much for your comments. Where do you live today?
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wo leben Sie heute?
Today I live in Bolivia, but I have to clarify some things because of my health
Heute Lebe ich in Bolivien, muss aber einiges Abklären wegen meiner Gesundheit
When I turned 50, my wife had the idea that we could emigrate to a country with a lower cost of living and enjoy life there. I liked her idea and that same year we travelled to Spain and visited places where we might like it. I then spent three years researching the cost of living and how we could finance it until our AHV pension and whether we could work if something went wrong. I created an accounting programme to determine whether we would reach the budget targets and if not, in which areas we would deviate from the targets. For 23 years we have always been within budget and have been able to enjoy life here. we have never regretted emigrating.
Als ich 50 wurde hatte meine Frau die Idee, wir könnten doch auswandern in ein Land mit tieferen Lebebshaltungskosten und das Leben dort geniessen. Ich habe ihre Idee gut gefunden und sind im gleichen Jahr nach Spanien greist und haben Orte besucht wo es uns gefallen könnte. Dann habe ich 3 Jahre lang recherchiert wie hoch die Lebenshaltungkosten sind und wie wir diese bis zur AHV-Rente finanzieren können, zudem ob wir ev. Arbeiten könnten falls etwas schief laufen würde. Ich habe ein Buchhaltungsprogramm erstellt um festzustellen ob wir die Butgetvorgaben erreichen und wenn nicht in welchem Bereich wir von den Vorgaben abweichen. Seit 23 Jahren waren wir immer im Budgetbereich und konnten das Leben hier geniessen. wir haben es nie bereut , auszuwandern.
Hello, that sounds like a very well-prepared and well-considered emigration. At what age did you finally emigrate and what tips can you give interested emigrants?
Guten Tag, das klingt nach einer sehr gut vorbereiteten und überlegten Auswanderung. In welchem Alter sind sie schlussendlich ausgewandert und welche Tipps können Sie interessierten Auswanderern und Auswandererinnen mit auf den Weg geben?
Not at all for financial reasons, quite the opposite. I emigrated out of love for my wife.
Überhaupt nicht aus finanziellen Überlegungen, ganz im Gegenteil. Ausgewandert aus Liebe zu meiner Frau.
Yes, for financial reasons and to have an ideal temperature all year round. I love Asia and I love visiting the different countries that make it up. I encourage people who have retired to try something new.
Oui pour des raisons financieres et pour avoir une temperature ideale toute l'annee. J'aime l'Asie et j'adore visiter les differents pays qu'elle compose. J'encourage les personnes qui sont retirees a changer d'air.
No, I emigrated because of the work. I looked for years and finally found a job for 2,000 euros a month, which was too difficult. I'm going to try again in the hope that a less qualified cross-border worker won't take my place. It will be difficult at my age, but I'm going to risk it. He
Non j’ai émigré à cause de l’emploi. Des années à faire des recherches et pour finir trouver un job à 2000.- par mois c’était trop difficile. Je vais encore faire une tentative en espérant ne pas me faire prendre la place par un frontalier moins qualifié. A mon âge ça va être difficile mais je vais prendre le risque. Il
Are you going to try again to find work in Switzerland? Has it worked out in the meantime?
Sie werden nochmals versuchen, in der Schweiz Arbeit zu finden? Hat es mittlerweile geklappt?
Yes
I emigrated at 63 for financial reasons. My pension: 1500 Sfr (my first husband's pension fund was paid out in full in advance)
Even on the mountain, a small flat cost 1200 Sfr. I felt really hard up!
I now live on another continent - and can lead a pretty good life...
You can die anywhere! - Unfortunately, you can't live.
I love Switzerland and almost EVERYTHING about and in it!
It was impossible for me to stay.
Ja
Ich bin aus finanziellen Gründen ausgewandert mit 63. Meine Rente: 1500 Sfr ( die Pensionskasse hat mein erster Mann im Voraus ganz ausbezahlt bekommen)
Selbst auf dem Berg kostete eine kleine Wohnung 1200 Sfr.. Ich fühlte mich arg in Bedrängnis!
Auf einem anderen Kontinent lebe ich nun - und kann ein recht gutes Leben führen..
Sterben kann man überall! - Leben leider nicht.
Ich liebe die Schweiz und nahezu ALLES an und in ihr!
Es war mir unmöglich zu bleiben.
I'm sorry to hear that. Where do you live now and are you still able to travel to Switzerland from time to time?
Das tut mir leid zu hören. Wo leben Sie heute und können Sie ab und zu trotzdem noch in die Schweiz reisen?
