« Discussions » entre Berne et la pharma, qui retient son souffle

La Confédération mène des "discussions" avec les entreprises pharmaceutiques, dans le contexte des menaces que fait peser sur la branche la volonté de Donald Trump de réduire les prix des médicaments. Novartis et Roche multiplient les investissements aux Etats-Unis.

(Keystone-ATS) « Les départements concernés ont régulièrement des échanges avec toutes les branches économiques, la pharma également. Des discussions sont prévues en l’état actuel aussi », a indiqué dimanche à Keystone-ATS le Département fédéral de l’Intérieur, en réponse à l’annonce par le SonntagsBlick d’une réunion « au sommet » qui serait agendée à la rentrée entre le secteur de la pharma et la Confédération.

Lors de leur récent voyage à Washington, où ils ont tenté en vain d’éviter que Donald Trump n’impose une surtaxe douanière de 39% aux exportations suisses vers les Etats-Unis, Karin Keller et Guy Parmelin ont souligné les contacts étroits entre Berne et les milieux économiques. Le président de Roche Severin Schwan faisait partie des hauts dirigeants rencontrés outre-Atlantique par les ministres.

