« Le monde nous regarde »: l’appel des Européens sur le plastique

Keystone-SDA

"Le monde nous regarde": la présidence danoise de l'UE et la commissaire européenne à l'environnement Jessika Roswall ont appelé mardi à Genève tous les Etats à un compromis dans les négociations pour un accord contre la pollution plastique.

(Keystone-ATS) « Nous avons besoin de solutions mondiales », a dit à la presse le ministre danois de l’environnement Magnus Heunick. « Les futures générations nous regardent », a-t-il ajouté, admettant que le décalage entre certains des plus de 170 Etats qui négocient depuis une semaine à Genève était « large ».

« Plus on attend », plus il sera difficile d’aboutir, a-t-il affirmé alors que les pourparlers se terminent jeudi. « Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité historique », a renchéri la commissaire européenne.

Appelant « chacun » à des compromis, elle, comme son collègue, n’a pas détaillé les lignes rouges européennes. Des dizaines de ministres et hauts responsables devaient se réunir mardi et mercredi dans des formats informels. Le conseiller fédéral Albert Rösti est attendu dès mercredi à Genève.