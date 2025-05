« Les revenus de la grande majorité stagnent », déplore Unia

Keystone-SDA

La présidente d'Unia Vania Alleva s'est insurgée contre "Trump et ses sbires" et contre "les milieux qui s'en prennent aux syndicats, aux féministes, aux LGBTQI+" dans son discours du 1er mai jeudi à Zurich. Elle a plaidé pour "la solidarité plutôt que la haine".

(Keystone-ATS) La syndicaliste a déploré la suppression par « Donald Trump et ses techno-oligarques » des programmes en faveur de l’égalité et de la diversité. Elle s’est dite aussi « désespérée » de toutes les guerres en cours.

L’égalité et la justice sont loin d’être acquises en Suisse et pourraient ne pas l’être avant 2070, si les progrès ne sont pas accélérés, a pointé Mme Alleva. « 50 % de femmes actives, malgré leur formation, gagnent moins de 5000 francs par mois », selon ses indications.

Dans le même temps, les soignantes et soignants « doivent réduire leur temps de travail à leurs frais pour pouvoir tenir le coup ». Et les employées de commerce de détail « gagnent en moyenne 17,4 % de moins que leurs collègues masculins », a ajouté celle qui est aussi vice-présidente de l’Union syndicale suisse (USS).

« Cela fait maintenant des années que la droite pratique la lutte des classes par le haut, et la redistribution du bas vers le haut : les plus riches deviennent toujours plus riches. Tandis que les revenus de la grande majorité stagnent, voire diminuent », a-t-elle conclu.