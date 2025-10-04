La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Pilonnage israélien» malgré l’appel de Trump

Keystone-SDA

La Défense civile locale a fait état de dizaines de frappes et des tirs d'artillerie israéliens dans la ville de Gaza samedi, malgré un appel de Donald Trump à Israël à cesser "immédiatement" ses bombardements dans le territoire palestinien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La nuit a été très violente, avec l’armée israélienne menant des dizaines de frappes et de tirs d’artillerie sur la ville de Gaza et d’autres zones de la bande de Gaza, malgré l’appel du président Trump à mettre fin aux bombardements», a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

M. Bassal, dont l’agence est une force de secours opérant sous l’autorité du mouvement islamiste Hamas, a ajouté que 20 maisons avaient été détruites lors des bombardements nocturnes.

Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

