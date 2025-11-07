«Rien à négocier avec» le patron de Shein, dit un ministre français

Keystone-SDA

"Je n'ai rien à négocier avec M. Tang": le ministre français du Commerce Serge Papin a refusé, vendredi, la possibilité d'une rencontre avec le patron de Shein, qui lui avait écrit en ce sens.

(Keystone-ATS) «Pour l’instant, je n’ai pas du tout l’intention de le rencontrer. Il faut être ferme. Il faut se protéger» contre les méfaits d’une plateforme visée par une procédure de suspension, a dit M. Papin sur la radio RMC.

«Je n’ai rien à négocier avec M. Tang, il doit se mettre au droit», a-t-il insisté.

Le président exécutif de la plateforme asiatique de vente en ligne Donald Tang a envoyé mercredi une lettre au ministre, s’engageant à «respecter toutes les lois françaises» et proposant une entrevue.

Par ailleurs, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a elle aussi adressé vendredi une fin de non-recevoir à la demande du président exécutif de Shein d’être reçu à Bercy.

«On est dans une procédure qui est à la fois de suspension du site, une procédure judiciaire et une procédure européenne. On va faire les choses en respectant les procédures», a déclaré Amélie de Montchalin sur Franceinfo.

Shein est visée par une procédure de suspension en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d’apparence enfantine et d’armes de catégorie A.

En réaction, le groupe fondé en Chine mais basé à Singapour a suspendu «temporairement» les ventes réalisées sur son site français par des vendeurs tiers ainsi que les ventes des produits Shein ne relevant pas du secteur de l’habillement.

M. Papin a reconnu que «le Shein d’aujourd’hui n’est pas du tout celui de mercredi» en raison de ces mesures.

Mais lors d’une «opération coup de poing» menée jeudi à l’aéroport Roissy-CDG (nord de Paris), où l’intégralité des colis Shein ont été ouverts par les douanes, des produits «pas aux normes» et parfois «destinés à un trafic illicite» ont été découverts, selon le ministre.

Sous le coup d’une suspension, Shein a jusqu’à vendredi soir pour mettre en conformité son site, selon la procédure de 48h lancée mercredi par le gouvernement et supervisée par la Répression des fraudes (DGCCRF).