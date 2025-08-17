«Rosemead» reçoit le prix du public à Locarno

Keystone-SDA

Le drame américano-asiatique "Rosemead" du réalisateur Eric Lin a été désigné prix du public du Festival du film de Locarno. La distinction, décernée par les spectateurs, a été remise samedi lors de la cérémonie officielle au GranRex.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Pour les cinéastes et les distributeurs, ce prix constitue un signal fort de succès international, la reconnaissance du public locarnais étant souvent synonyme d’un large écho futur», écrit le festival dans un communiqué.

Présenté en avant-première sur la Piazza Grande, «Rosemead» est un drame mettant en scène une mère immigrée chinoise atteinte d’un cancer en phase terminale et luttant pour protéger son fils souffrant de schizophrénie. «Les histoires de Joe et Irene devaient être vues de l’intérieur, car elles sont profondément ancrées émotionnellement», a indiqué Eric Lin. Le film est inspiré d’une histoire vraie.

Lucy Liu «incroyable»

L’actrice Lucy Liu, tête d’affiche de «Rosemead» et également productrice du film, s’était engagée à porter cette histoire à l’écran pour parler de la santé mentale. «Il y a tellement de honte liée à ce sujet. Ce film est là pour nous rappeler que nous sommes humains, que nous avons besoin de liens», a-t-elle déclaré à Locarno.

Elle explique que ce rôle l’a poussé à explorer d’autres dimensions de son jeu. Elle y parle mandarin et imite l’accent d’une immigrée chinoise. «C’était un vrai défi d’interprétation. Mais c’était aussi une manière d’honorer mes origines.»

Eric Lin ne tarit pas d’éloges sur la performance artistique de l’actrice américaine. «Elle a été incroyable, elle s’est donnée complètement au rôle», a-t-il expliqué. Il pense que Lucy Liu s’est inspirée de personnes qu’elle connaissait vraiment, notamment pour reproduire la physicalité et les gestes des malades. «À deux reprises, nous n’avons tourné qu’une seule prise, car on ne pouvait rien demander de plus, c’était bouleversant», confie-t-il.

La prochaine édition du Festival du film de Locarno se tiendra du 5 au 15 août 2026.