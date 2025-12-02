«Un million d’étoiles» en Suisse face à la pauvreté

Keystone-SDA

Les Caritas régionales attirent l'attention sur la pauvreté en Suisse avec leur action annuelle "Un million d'étoiles". En installant des bougies dans l'espace public, elles entendent donner un signe visible de solidarité avec les personnes en situation précaire.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cet évènement solidaire a lieu pour la 20e année, précise mardi Caritas. Il se déroule à des dates différentes selon les régions et est soutenu par une centaine d’organisations partenaires, paroisses, groupes de jeunes, associations et initiatives de la société civile.

Concrètement, les Caritas régionales allument des bougies sur divers sites un jour de l’Avent – places, marchés de Noël ou devant une église -, formant ainsi des tapis de lumière qui symbolisent la cohésion et la solidarité. De nombreux sites proposent en outre un programme propice à la réflexion et adapté aux familles.

La pauvreté en Suisse reste une réalité

La pauvreté est souvent invisible et de nombreuses personnes se sentent isolées, surtout pendant la période de l’Avent et de Noël, rappelle l’ONG. Cette action se veut un signe clair de solidarité avec chaque membre de la société, y compris ceux qui ont moins.

En 2025, la pauvreté reste un thème important en Suisse. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, environ 708’000 personnes sont touchées par la pauvreté monétaire, ce qui correspond à 8,1% de la population.

Quelque 336’000 autres personnes sont menacées de pauvreté bien qu’elles exercent une activité professionnelle. Au total, environ 789’000 personnes vivent dans un ménage de travailleur pauvre. Une personne seule touchée par la pauvreté dispose de moins de 2315 francs par mois.