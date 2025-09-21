La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
92 nouveaux champions suisses dans leur métier

De jeunes talents dans 92 métiers se sont mesurés jusqu'à samedi lors des championnats suisses des métiers. Selon un communiqué de presse de l'organisateur, les champions suisses ont été désignés dans diverses activités.

(Keystone-ATS) Entre le 17 et le 20 septembre, 1021 jeunes professionnels ont montré leur savoir-faire, a confirmé SwissSkills. Plus 150 métiers ont donc été présentés.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a félicité les 92 gagnants: «Vous pouvez être fiers de votre performance», a écrit le ministre de l’éducation sur la plateforme X samedi soir. Il a également participé samedi soir à la cérémonie de remise des prix à Berne devant près de 6000 personnes. «Vos compétences sont une promesse pour l’avenir», a-t-il déclaré.

Berne champion

Berne est le canton le plus titré de cette édition 2025 des SwissSkills avec 66 médailles, ont indiqué dimanche les organisateurs. Saint-Gall prend la deuxième place avec 34 breloques alors que Zurich complète le podium avec 28 distinctions. A noter que par rapport au nombre de participants par canton, Glaris et Nidwald ont obtenu les meilleurs résultats.

Les 194 candidats romands ont collectionné 52 médailles. C’est le canton de Vaud qui a remporté le plus de distinction durant cette édition 2025 (14).

Outre la compétition, plus de 65’000 élèves se sont rendus à Berne pour découvrir la pratique de ces métiers. Ils ont notamment pu souder, programmer ou encore coiffer, tout en échangeant avec les professionnels de la branche.

Nouvelles participations

Le métier de droguiste était présent pour la première fois lors de l’édition de cette année. Sur les douze talents qui y ont participé, Andrea Zihlmann, du canton de Soleure, a remporté la médaille d’or.

Chez les maçons, le championnat des métiers a en revanche une longue tradition. C’est en 1978 que les représentants de la profession se sont affrontés pour la première fois dans le cadre de compétitions internationales, rapporte Swiss Skills. Cette année, Robin Hollenstein, du canton de Saint-Gall, a remporté le concours dans son métier.

En participant aux championnats suisses, les jeunes talents professionnels se sont mis en avant pour des engagements internationaux. La Suisse s’est récemment distinguée lors des championnats européens des métiers. Avec onze médailles, elle a dominé la compétition.

