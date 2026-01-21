A Neuchâtel, la première pierre du bâtiment JD7 est posée

Keystone-SDA

La première pierre du bâtiment JD7 a été symboliquement posée mercredi à Neuchâtel, en présence notamment de la conseillère d'Etat Florence Nater. D'ici 2027, il doit offrir de nouveaux espaces de recherche pour l'industrie microtechnique.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le bâtiment circulaire fournira des capacités supplémentaires en laboratoires et en salles blanches, répondant à une offre actuellement insuffisante, a indiqué André Laville, administrateur de Silatech SA, la société propriétaire du futur bâtiment. Il s’agit «de salles qui permettent la fabrication de microsystèmes ou de traiter le silicium», a-t-il précisé à Keystone-ATS.

Trois entreprises horlogères ou leurs départements de recherche ont déjà réservé leurs places (Patek Philippe Technologies SA, Rolex Quantum SA et Swatch Group) pour bénéficier des nouvelles infrastructures, mais aussi de leur proximité avec le Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM). Ce dernier y louera aussi des espaces parmi les 10’000 mètres carrés proposés.

Soutien cantonal

La construction du bâtiment JD7 (pour Jaquet-Droz 7) est saluée par la conseillère d’Etat Florence Nater: «Nous affirmons une vision, celle d’un canton qui choisit d’investir dans son avenir économique et industriel» et crée des emplois qualifiés.

La ministre estime que ce site modulable, pensé pour s’adapter et évoluer avec les besoins des entreprises, renforcera l’attractivité économique du canton. Elle espère aussi qu’il rassurera les entreprises qui souhaitent s’y installer, même dans un contexte compliqué par les droits de douane américains.

Sur les 70 millions de francs investis par Silatech SA pour ce chantier, le Canton de Neuchâtel ainsi que la Confédération assurent 17 millions de prêts à taux d’intérêt nul sur 25 ans. Le Canton met par ailleurs le terrain à disposition de Silatech SA via un droit de superficie pour 50 ans.

Ouverture prévue pour 2027

En cours depuis 2022 avec la démolition de l’ancien bâtiment, le chantier suit son calendrier initial et s’attelle, en ce moment, à la pose d’une dalle en béton au fond d’une large fosse. Les charpentes et façades s’élèveront à l’automne 2026, avant l’installation des aménagements intérieurs. La remise des clés est prévue à la fin du mois d’octobre 2027.