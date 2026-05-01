A Thoune, une initiative veut réguler les plateformes comme Airbnb

Keystone-SDA

La ville de Thoune doit instaurer des règles plus strictes pour les locations d'appartements de courte durée. C'est ce que demande l'initiative "Protéger le logement - réguler Airbnb", lancée vendredi.

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(Keystone-ATS) Cette initiative est soutenue par le Parti socialiste, les Jeunes socialistes, l’Association des locataires de la région Thoune-Oberland et l’Union syndicale de Thoune.

Le texte prévoit un maximum de 90 nuits par an pour les locations commerciales de courte durée et une durée minimale de cinq nuits par séjour. Il demande également une proportion appropriée de logements d’habitation. En cas de pénurie de logement, les démolitions, transformations ou changements d’affectation entraînant une réduction du nombre de logements doivent être soumis à une autorisation municipale.

Cette initiative doit apporter une réponse à la situation tendue sur le marché du logement, indiquent les initiants. Le taux de logements vacants à Thoune, de seulement 0,05%, est l’un des plus bas de Suisse.

Dans le même temps, des plateformes comme Airbnb retirent de plus en plus de logements du marché locatif, ce qui entraîne une hausse des prix et une pression accrue sur certains quartiers.