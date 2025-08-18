Accélération de la transformation numérique du canton du Jura

Le canton du Jura veut accélérer sa transformation numérique pour rester novateur dans ce domaine. Pour y parvenir, le Gouvernement a adopté une stratégie numérique tenant compte des attentes et des réalités des citoyens et des partenaires institutionnels du canton.

(Keystone-ATS) Le numérique doit devenir un levier de transformation de l’action publique, a souligné le canton en présentant lundi cette stratégie qui dépasse les infrastructures et les outils techniques. Pour les autorités, l’administration doit repenser son fonctionnement, adapter ses méthodes de travail et s’ouvrir à une culture d’innovation.

Cette stratégie qui s’inscrit dans une volonté de moderniser l’Etat évolue autour de trois axes. Il s’agit d’abord de disposer d’une administration plus moderne et plus responsable en favorisant les démarches en ligne, en accompagnant le personnel dans l’acquisition de compétences numériques et en réduisant l’impact environnemental des technologies utilisées.

Stratégie au service des usagers

Le deuxième axe met l’usager au centre en offrant des services numériques pensés pour les citoyens et les entreprises. Il s’agit de repenser les démarches et de les simplifier, d’offrir des services en ligne accessibles à tous grâce à un seul guichet virtuel et de mieux valoriser les données pour améliorer les prestations.

Le dernier axe encourage une coopération étroite entre le canton, les communes, la Confédération et les partenaires locaux. Il s’agit de mutualiser les ressources et d’encourager l’innovation sur le territoire jurassien. «L’ambition est de construire ensemble un écosystème numérique cohérent, solide et durable».

A la base de cette réflexion, le constat que les développements numériques dépassent largement la technique et les outils, mais influencent également l’ensemble des processus administratifs, les ressources humaines et la société en général. Cette évolution crée des opportunités et des risques à tous les niveaux, constate le canton.