Accident de funiculaire: 17 morts et 21 blessés, dont une Suissesse

Keystone-SDA

Le bilan du déraillement d'un funiculaire de Lisbonne a été porté jeudi à 17 morts après le décès de deux blessés dans la nuit, a annoncé la responsable de la protection civile municipale de la ville. Vingt et une personnes ont été blessées, dont une Suissesse.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a connaissance d’une citoyenne suisse blessée, a indiqué ce dernier à Keystone-ATS. L’ambassade suisse à Lisbonne est en contact avec elle et lui apporte son soutien, est-il précisé.

«La Suisse est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne», a écrit la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter sur le réseau social X dans la matinée.

En tout, onze étrangers se trouvent parmi les blessés. Hormis la Suissesse, on compte deux Allemands, deux Espagnols, une Française, un Italien, un Canadien, un Coréen, un Marocain et un Cap-verdien. La nationalité des personnes décédées sera communiquée ultérieurement.

Le bilan des victimes correspond quasiment à la capacité du funiculaire, qui peut transporter une quarantaine de personnes. Quinze des personnes tuées dans l’accident – huit hommes et sept femmes – sont mortes sur place, deux autres, dont l’âge n’a pas été précisé, après avoir été évacuées.

Funiculaires à l’arrêt

Parmi ces victimes, de nombreux étrangers, ce funiculaire étant l’un des arrêts classiques des touristes dans la capitale portugaise. Selon une source policière citée par le site d’information portugais Observador, une famille allemande a notamment été victime de l’accident: le père aurait été tué, la mère serait dans un état critique et leur enfant de trois ans aurait été légèrement blessé.

Une responsable des secours lisboètes a confirmé la présence d’un enfant de trois ans parmi les blessés, sans préciser sa nationalité. Une enquête a été ouverte alors que les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

Par souci de prévention, la mairie a suspendu le fonctionnement des trois autres funiculaires de la ville, «pour vérification de leurs conditions de fonctionnement et de leur sécurité», a précisé Margarida Castro, responsable de la protection civile municipale de la capitale portugaise.

La société qui gère les transports de la capitale portugaise, Carris, a assuré que «tous les protocoles d’entretien» avaient été effectués et précisé avoir ouvert une enquête conjointement avec les autorités pour déterminer les causes du drame.