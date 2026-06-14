Accord conclu entre les Etats-Unis et l’Iran, selon le Pakistan

Keystone-SDA

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un "accord de paix" qui met immédiatement fin à toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, y compris au Liban, a annoncé dimanche le premier ministre pakistanais. Une cérémonie de signature aura lieu vendredi à Genève.

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(Keystone-ATS) «Maintenant que l’accord est conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine. Ces discussions préalables à la mise en oeuvre [de l’accord] jetteront les bases des pourparlers techniques et de la cérémonie officielle de signature», a écrit sur le réseau social X tôt lundi Shehbaz Sharif, médiateur clé de la guerre au Moyen-Orient qui dure depuis plusieurs mois.

Confirmant l’accord, le président américain Donald Trump a annoncé la réouverture du détroit d’Ormuz ainsi que la levée «immédiate» du blocus naval américain.

«L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social quelques minutes après l’annonce du médiateur pakistanais, lundi heure du Pakistan.