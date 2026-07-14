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Accord levant les restrictions entre Gibraltar et l’Espagne

Keystone-SDA

Un accord levant les restrictions de circulation entre l'enclave britannique de Gibraltar et l'Espagne a été signé mardi à Bruxelles sous l'égide de la Commission européenne, six ans après que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l’entrée en vigueur mercredi d’un traité de libre circulation.

Au siège de l’exécutif européen à Bruxelles, l’accord a été paraphé par le commissaire européen Maros Sefcovic et le ministre britannique chargé de l’Europe Stephen Doughty, en présence notamment du chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo.

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