Accord sur les minerais : Kiev envoie une délégation à Washington

Keystone-SDA

L'Ukraine enverra une délégation "cette semaine" à Washington pour discuter de l'accord sur les minerais auxquels les USA veulent obtenir l'accès préférentiel en échange de l'aide fournie au pays depuis le début de l'invasion russe, a indiqué lundi Kiev.

(Keystone-ATS) L’équipe ukrainienne aura pour mission de « faire avancer les négociations » sur ce document « stratégique » et comprendra des représentants des « ministères de l’Economie, des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances », a indiqué la vice-Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko sur X.

Le Kremlin a dit dans ce contexte qu' »énormement » de questions restent à résoudre pour conclure une trêve avec Kiev, au moment où les pourparlers initiés par Washington peinent à aboutir à des résultats concrets.

« C’est lié à l’incapacité du régime de Kiev à contrôler plusieurs groupes extrémistes (…) et aux projets d’une militarisation ultérieure » de l’Ukraine, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Macron sermonne Moscou

De son côté, Emmanuel Macron a jugé « urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition » proposé par Donald Trump en Ukraine.

« Cela fait presque un mois que non seulement la Russie y oppose une fin de non-recevoir, mais qu’elle accroît les bombardements contre les civils avec encore des pertes tragiques il y a quelques jours en Ukraine », a déclaré le président français lors d’une visite au Caire.

« Nous soutenons l’objectif de mettre fin à la guerre, objectif poursuivi par le président Trump, et nous souhaitons une paix solide et durable qui garantisse, vous le savez, la sécurité de l’Ukraine et celle de tous les Européens », a-t-il ajouté.

« C’est pourquoi il est désormais urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition qui a été la proposition du président Trump, proposition agréée par le président Zelensky à Jeddah le 11 mars dernier », a-t-il poursuivi.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté l’absence de « réponse » américaine au « refus » par le président russe Vladimir Poutine d’un cessez-le-feu complet et inconditionnel en Ukraine, après de nouvelles frappes meurtrières notamment à Kiev.