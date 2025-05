Addictions: lancement de la stratégie neuchâteloise avec un film

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel va inaugurer lundi sa stratégie de lutte contre les addictions pour la période allant jusqu'à 2034. Deux événements gratuits, dont des conférences thématiques et la projection d'un film, sont au programme.

1 minute

(Keystone-ATS) La stratégie est axée « sur l’amélioration des connaissances et l’anticipation des défis et favorise un discours dénué de stigmatisation en mettant l’accent sur la prévention, l’accompagnement et le pouvoir d’agir », a indiqué le canton.

La population pourra assister à la projection gratuite du film « The Outrun » de Nora Fingscheidt au cinéma Apollo à Neuchâtel. Une verrée sans alcool sera organisée, à l’issue de la projection.

Deux conférences thématiques sont proposées avec comme oratrices Suzanne Lischer, de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, et Sarah Vilpert, d’Addiction Suisse.