Adecco voit son chiffre d’affaires reculer fin 2024

Keystone-SDA

Le géant du placement de personnel Adecco a enregistré des recettes en baisse au quatrième trimestre 2024. Les actionnaires se verront proposer un dividende d'un franc au titre de l'exercice écoulé, contre 2,50 francs précédemment.

(Keystone-ATS) Entre octobre et fin décembre, le chiffre d’affaires a baissé de 4% à 5,8 milliards d’euros, sur une base organique la baisse est de 5%, indique un communiqué paru mercredi. La croissance organique du groupe est affichée à en négatif à 3%.

Le résultat d’exploitation (Ebita) ajusté est affiché à 187 millions contre 264 millions un an plus tôt, soit 29% de moins. La marge afférente a atteint 3,2% contre 4,3% sur la même période en 2023. Enfin, le bénéfice net est de 73 millions, en hausse de 6% et le bénéfice brut de 1,1 milliard après 1,2 milliard.

Sur l’ensemble de l’année, la direction souligne une économie de 174 millions. Le chiffre d’affaires a faibli de 3% à 23,1 milliards, le résultat d’exploitation de 14% à 541 millions et le bénéfice net de 7% à 303 millions.

Ces chiffres répondent au consensus AWP dont les analystes visaient des recettes à 5,86 milliards et un bénéfice net de 65 millions.

Pour l’exercice en cours, Adecco s’attend à ce que les marchés s’améliorent. Pour le premier trimestre, la direction parle d’un rebond séquentiel et saisonnier de la marge brute.