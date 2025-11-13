AGRI Fribourg lance une plateforme contre le gaspillage alimentaire

Keystone-SDA

AGRI Fribourg lance une plateforme pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette initiative vise à renforcer la durabilité et la solidarité au sein du secteur agricole fribourgeois.

(Keystone-ATS) L’objectif est de valoriser dans la chaîne alimentaire humaine les surplus et les produits refusés pour des raisons de calibrage, indique jeudi AGRI Fribourg dans un communiqué. La plateforme a été présentée lors de la première édition du Forum producteurs, co-organisée par la Stratégie agroalimentaire du canton de Fribourg et AGRI Fribourg.

L’application permet de créer un lien direct entre les producteurs fribourgeois et la Banque Alimentaire du canton. Elle permettra aux agriculteurs d’annoncer et d’écouler leurs productions (fruits, légumes ou autres denrées invendues) afin qu’elles puissent être valorisées plutôt que gaspillées. De son côté, la Banque Alimentaire pourra communiquer ses besoins en temps réel.

Accessible via une application web et mobile, le système facilitera les échanges, la validation et la logistique entre les différents partenaires. Ce projet représente une innovation majeure pour le secteur agroalimentaire fribourgeois en combinant efficacité économique, impact écologique et solidarité sociale, souligne AGRI Fribourg.