Aide sociale vaudoise: économie potentielle de 250 millions (étude)

Vaud pourrait économiser quelque 250 millions de francs par an avec une gestion plus efficiente de l'aide sociale, sans diminuer les prestations aux bénéficiaires, s'il optimisait ses dépenses à la manière du canton de Berne, pointe une étude indépendante mandatée par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). Ce document classe le canton comme le deuxième moins efficient en la matière au niveau national.

(Keystone-ATS) L’étude avait pour objectif d'»analyser l’efficience de l’administration dans le canton de Vaud et mieux comprendre comment sont dépensés les impôts des Vaudoises et des Vaudois», indique la CVCI mardi dans un communiqué publié en marge de l’étude réalisée par Swiss Economics.

Cette analyse s’est attachée à comparer les «performances de l’administration vaudoise» avec celles des cantons de Berne et Zurich, considérés comme similaires en termes de démographie, d’infrastructures publiques et de diversité économique. Les auteurs se sont focalisés sur «les dépenses cantonales les plus importantes, à savoir la formation et la sécurité sociale», explique la CVCI.

Changer de débat

Il en ressort que le canton de Vaud se montre plus efficient que les deux autres en matière de formation, avec des dépenses nettes par élève inférieures en matière de scolarité obligatoire. Un constat qualifié d'»agréable» par la CVCI. En revanche, «le bât blesse dans le domaine de la sécurité sociale», relève-t-elle.

Selon l’étude, en matière de dépenses à l’aide sociale au sens strict, «le canton de Vaud (…) enregistre des coûts nettement supérieurs à ceux des cantons de Berne et de Zurich, alors que les prestations (…) restent comparables à celles des autres cantons». En clair, les contribuables vaudois paient plus d’impôts, sans que les bénéficiaires de l’aide sociale ne touchent plus que ceux des autres cantons.

«Ces résultats permettent de sortir du débat qui lie automatiquement des baisses d’impôts à des coupes dans les prestations publiques impliquant des répercussions négatives sur la population», tonne la CVCI.

Vaud avant-dernier devant Soleure

L’étude a établi un classement des cantons suisses en matière d’efficience de l’aide sociale, en corrigeant les biais dus à la taille des ménages, à la proportion des ménages monoparentaux et à la densité de la population. Le canton de Berne en ressort champion avec 99% d’efficience, devant Shaffhouse (98%), tandis que Vaud se classe en avant-dernière position avec une efficience de 78%, juste devant Soleure (76%). Zurich se situe en milieu de classement, avec 93%.

«Le canton de Vaud pourrait économiser environ 22% de ses dépenses pour l’aide sociale au sens large s’il était aussi efficient que le canton présentant les meilleurs résultats (…). Sur la base des coûts de l’année 2022, il en résulterait des économies estimées d’environ 250 millions de francs dans l’aide sociale au sens large», conclut Swiss Economics.

Impôts et subsides LaMal

Parmi les causes du manque d’efficience, la CVCI pointe du doigt la croissance de 16,3% du nombre d’équivalents plein temps (EPT) par habitant dans le secteur public entre 2011 et 2022 dans le canton de Vaud. Cette valeur a augmenté de 5,5% dans le canton de Zurich et diminué de 17,6% dans le canton de Berne à la même période.

La CVCI dénonce également le fait que les revenus fiscaux du canton de Vaud ont augmenté d’environ 2,5% par an depuis 2004, alors que l’augmentation s’est limitée à environ 1,5% par an à Berne et à Zurich. Elle souligne également la forte hausse des dépenses vaudoises en matière de contributions à l’assurance-maladie. En effet, Vaud a contribué à hauteur de 519 millions de francs en 2023, contre 358 millions pour Zurich et 279 millions à Berne.

«Le canton de Vaud a tout pour mieux faire», conclut la CVCI. Parmi les solutions, elle prône notamment de baisser de 12% l’impôt sur le revenu et la fortune (initiative populaire), de lier les subsides à l’assurance-maladie au taux d’activité des personnes concernées et de valoriser la formation professionnelle en réévaluant l’accès au gymnase.