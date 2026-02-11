La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Alain Ribaux élu président de la LNM

Keystone-SDA

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux a été élu à la présidence du conseil d'administration de la LNM, société de navigation des Trois-Lacs. Il remplace Nicolas Gigandet, qui n'avait pas sollicité de nouveau mandat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les actionnaires de la LNM ont voté à l’unanimité en faveur d’Alain Ribaux lors d’une assemblée extraordinaire, indique mercredi la compagnie dans un communiqué. Sa nomination était soutenue par les trois cantons commanditaires, à savoir Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

M. Ribaux devra accompagner la LNM dans les défis auxquels elle doit faire face. En effet, la compagnie de navigation est notamment en proie à des difficultés financières.

«Son expérience et sa connaissance approfondie des enjeux institutionnels constituent des atouts majeurs dans les échanges en cours avec les cantons commanditaires et actionnaires», relève la LNM.

