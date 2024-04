Albert Rösti visite la centrale hydroélectrique de Veytaux (VD)

3 minutes

(Keystone-ATS) Le conseiller fédéral Albert Rösti a visité vendredi matin la centrale de pompage-turbinage de Veytaux (VD), au bord du lac Léman. L’occasion pour le ministre de l’énergie de souligner l’importance de l’hydraulique dans la production d’électricité en Suisse.

Alors que la population se prononcera le 9 juin sur la loi sur l’énergie, Albert Rösti a parlé d’une “visite symbolique” pour “montrer l’importance” des centrales hydroélectriques dans le pays. “Parmi les énergies renouvelables, on parle beaucoup du soleil et du vent, mais l’eau reste le plus important, plus de 50% de l’électricité produite en Suisse provenant de l’hydraulique”, a-t-il souligné au terme de sa visite.

Le Bernois a rappelé que, dans le domaine des installations hydroélectriques, la loi soumise à votation prévoit la construction de 16 nouvelles centrales, qui bénéficieront de procédures accélérées. “Comme ministre de l’énergie, je suis responsable d’un approvisionnement sûr en électricité. Et aujourd’hui, il faut produire plus. Cela sera possible avec un ‘oui’ le 9 juin, tandis qu’un refus nous exposerait toujours à des risques de pénurie”, a-t-il affirmé.

Vendredi matin à Veytaux, à proximité du château de Chillon, le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a passé une petite demi-heure dans la centrale de pompage-turbinage, dont il s’est dit “très impressionné” par la grandeur des installations. Il était notamment accompagné du conseiller d’Etat vaudois Vassilis Venizelos et de la patronne du groupe Alpiq Antje Kanngiesser.

Pompage-turbinage avec l’Hongrin

Sur le site de Veytaux, il existe en fait deux centrales de pompage-turbinage souterraines: la première a été mise en service en 1971, la seconde en 2017. Elles sont exploitées par les Forces Motrices Hongrin-Léman (FMHL), une société détenue par Romande Energie, Alpiq, le Groupe E et la Ville de Lausanne.

Près de 900 m plus haut, au coeur des Préalpes vaudoises, les FMHL possèdent aussi le barrage de l’Hongrin. Ainsi, lorsque la demande en électricité est forte, les FMHL font turbiner les eaux du lac de l’Hongrin. A l’inverse, lorsque l’offre en électricité excède la demande, les eaux du Léman sont pompées dans le lac de l’Hongrin, explique la société sur son site internet.

Elle y précise que les usines de Veytaux I et II peuvent turbiner jusqu’à 56 m3/s. En sens inverse, les pompes peuvent refouler jusqu’à 42 m3/s d’eau du Léman vers l’Hongrin. Les deux centrales représentent une puissance de 480 mégawatts (MW).