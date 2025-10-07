Allemagne: une maire fraîchement élue poignardée

La maire d'une petite ville d'Allemagne de l'ouest, tout juste élue fin septembre, a été poignardée mardi selon les médias allemands. Le chancelier Friedrich Merz dénonce un "acte odieux".

(Keystone-ATS) Iris Stalzer, la maire récemment élue de Herdecke, près de Dortmund, a été retrouvée mardi grièvement blessée dans son habitation après avoir été poignardée à plusieurs reprises, a confirmé mardi après-midi un porte-parole de la police de Hagen, la commune voisine. Elle est actuellement aux soins intensifs après avoir été emmenée à l’hôpital en hélicoptère.

Les secours ont été appelés vers 12h40 par les enfants de la victime, âgés de 15 et 17 ans, qui ont expliqué avoir trouvé leur mère grièvement blessée dans leur habitation. L’élue du parti de centre-gauche SPD, est âgée de 57 ans.

L’agence dpa rapporte encore que la bourgmestre serait initialement restée consciente, mais que son état était jugé suffisamment sérieux pour nécessiter son transport en hélicoptère vers l’hôpital.

Aucun autre détail n’a été officialisé. Rien n’indique pour l’heure si cet acte de violence était motivé politiquement ou non.

Elue fin septembre

Iris Stalzer avait été élue le 28 septembre dernier avec 52,2% des voix en tant que bourgmestre de Herdecke, une ville de près de 22’000 habitants, dans le cadre d’élections locales dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sa prise de fonction est prévue en novembre.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a dénoncé un «acte odieux» sur le réseau social X (anciennement Twitter). «Nous craignons pour la vie» d’Iris Stalzer, a-t-il ajouté. Le secrétaire général du SPD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Frederick Cordes, a déclaré que le parti était «choqué par les nouvelles en provenance de Herdecke». «Nos pensées vont à Iris Stalzer et sa famille», a-t-il confié.