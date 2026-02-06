Amuse-bouche de Giacometti dans le nouveau bâtiment du Kunsthaus

Les grandes oeuvres surréalistes d'Alberto Giacometti et ses célèbres sculptures d'après-guerre sont à voir dans le nouveau bâtiment du Kunsthaus. Cette exposition préfigure de la refonte et de l'extension de la présentation de la collection du musée zurichois.

(Keystone-ATS) Ouverte vendredi, l’exposition consacrée à l’artiste grison sera largement complétée dès l’automne par le reste de la collection Giacometti du Kunsthaus. Elle s’étendra alors sur quatre salles et sera entièrement revisitée par rapport à la disposition actuelle dans l’ancien bâtiment, indique l’institution qui dispose du plus vaste ensemble muséal d’oeuvres de l’artiste au monde.

La star: «L’Objet invisible»

En attendant, cette première présentation resserrée expose des oeuvres cruciales de la période surréaliste et des scupltures mondialement connues de la période postérieure à 1945. L’une de ses pièces maîtresses est la sculpture en bronze «L’Objet invisible» (1934/35) – un prêt de la Fondation Alberto Giacometti et d’une collection privée suisse – présentée pour la première fois à Zurich.

Cette célèbre sculpture représente une femme stylisée dont les mains semblent tenir un objet qu’on ne voit pas. Il s’agit d’une oeuvre clé de la modernité, qui donne à ressentir l’invisible et l’inconnu, écrit le Kunsthaus.

Alberto Giacometti (1901-1966) fait partie des artistes les plus importants du 20e siècle. Né dans le val Bregaglia (GR), il a créé l’essentiel de son oeuvre à Paris, mais il est resté proche de son village natal de Stampa et de sa famille. Ses sculptures, peintures et dessins lui ont valu une reconnaissance planétaire. Ses silhouettes filigranes à l’anatomie floue, dont la tête et le visage ne sont que suggérés, sont connues dans le monde entier.