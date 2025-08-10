La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Andreas Hausheer succède à Martin Pfister au Conseil d’Etat zougois

Le Centre conserve son troisième siège au gouvernement zougois. Andreas Hausheer a été élu dimanche au 2e tour de l'élection complémentaire pour désigner le successeur de Martin Pfister. Andreas Lustenberger (Alternative verte) est battu pour quelque 2600 voix.

(Keystone-ATS) Andreas Hausheer a recueilli 15’996 suffrages, contre 13’352 à son rival, a annoncé la Chancellerie. La gauche a ainsi échoué dans sa tentative de reprendre une place au gouvernement, dans lequel elle n’est plus représentée depuis 2018.

L’outsider Andy Villiger (sans parti) a dû se contenter de 3174 voix. La participation a été de 42,5%.

Le Conseil d’Etat, après le départ de Martin Pfister, élu au Conseil fédéral, garde une composition inchangée, avec trois élus du Centre, deux du PLR et deux de l’UDC.

Andreas Hausheer (52 ans) était maire jusqu’à présent de la commune de Steinhausen. Il a aussi siégé durant 17 ans au Grand Conseil.

