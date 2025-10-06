La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Keystone-SDA

Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a une nouvelle fois revu à la baisse lundi ses prévisions de résultat annuel, invoquant notamment l'effet des droits de douane américains, ce qui fait plonger son action à la Bourse de Londres.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «L’environnement macroéconomique mondial auquel le secteur est confronté demeure difficile», relève Aston Martin dans un communiqué, citant d’abord «les incertitudes liées à l’impact économique des droits de douane américains» et de «la mise en oeuvre du quota» de voitures britanniques bénéficiant d’une taxe américaine réduite.

Un accord commercial entre Londres et Washington est entré en vigueur fin juin, réduisant les droits de douane pour les automobiles britanniques de 27,5% à 10%, mais seulement dans la limite d’un quota de 100’000 véhicules par an.

Le constructeur préféré de James Bond précise qu’il est aussi affecté par «des changements des taxes chinoises sur les voitures de luxe» et des «risques accrus de pressions sur les chaînes d’approvisionnement» en raison de la cyberattaque qui paralyse depuis début septembre son compatriote Jaguar Land Rover – ce dernier pourrait redémarrer la production cette semaine, selon la BBC.

Les constructeurs automobiles ont été parmi les secteurs les plus durement touchés par la vague de droits de douane imposée par le président américain Donald Trump, qui veut rapatrier la production aux États-Unis.

Aston Martin avait temporairement limité ses exportations aux États-Unis en avril et mai, dans l’attente d’un accord commercial entre Londres et Washington.

La marque avait déjà revu à la baisse en juillet ses prévisions de résultat annuel, pointant, déjà, l’effet de ces taxes additionnelles outre-Atlantique.

L’entreprise, qui publiera le 29 octobre ses résultats du 3e trimestre, prévient d’ores et déjà qu’elle a livré moins de voitures que prévu pour la période et que les volumes vendus seront moins bons que prévu cette année.

Le groupe ajoute que son résultat opérationnel ajusté sera inférieur aux attentes, mais espère voir sa rentabilité rebondir l’an prochain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
11 J'aime
13 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision