Au moins 21 morts dans l’accident de deux trains en Espagne

Keystone-SDA

Un accident ferroviaire dans le sud de l'Espagne dimanche, impliquant deux trains à grande vitesse qui ont déraillé, a fait au moins 21 morts et des blessés graves.

(Keystone-ATS) Au moins 21 personnes ont été tuées dimanche dans le sud de l’Espagne dans un accident impliquant deux trains qui transportaient des centaines de passagers, a annoncé à l’AFP la Guardia civil.

Il s’est produit quand un premier train reliant Malaga à Madrid a déraillé près d’Adamuz, entrant alors en collision avec un second train qui circulait sur une voie adjacente, et qui a également déraillé.

Les services de secours andalous ont précisé de leur côté que plusieurs personnes avaient été blessées et que des passagers se trouvaient toujours bloqués dans des wagons.

«Les services de santé ont été alertés et ont pour l’instant déployé cinq unités de soins intensifs», en plus des pompiers, a indiqué une porte-parole des services d’urgence andalous.

Comme un tremblement de terre

Les images diffusées à la télévision publique montraient les deux trains entourés d’une foule de personnes et d’ambulances, tandis que les services d’urgence s’efforçaient de venir en aide aux blessés.

C’est comme si «un tremblement de terre» avait secoué le wagon, a témoigné un journaliste de la radio publique RNE qui voyageait dans l’un des trains, à la télévision publique TVE.

Les occupants du wagon ont pris les marteaux de secours pour briser les vitres et commencer à sortir du convoi, a-t-il encore raconté.

Selon les médias espagnols, plus de 300 personnes se trouvaient dans le train de Yrio et plus de 100 dans l’autre train, appartenant à la compagnie nationale espagnole Renfe.

«Très préoccupés par le grave accident ferroviaire qui s’est produit dans la province de Cordoue. Nous avons dépêché sur place des services de secours d’urgence et un soutien logistique pour aider en tout ce qui sera nécessaire», a indiqué sur X le président régional d’Andalousie, Juan Manuel Moreno.

De son côté, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dit «suivre très attentivement l’accident entre deux trains à grande vitesse qui ont déraillé à Adamuz». «Le gouvernement travaille avec les autres autorités compétentes et les services d’urgence pour venir en aide aux passagers», a-t-il poursuivi.

Dans la gare madrilène d’Atocha, des «équipes de soutien vont être déployées pour accompagner les familles» des personnes touchées, a annoncé la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La circulation des trains entre Madrid et l’Andalousie a été suspendue.