Automobile: la marque DS pourrait faire revivre la Citroën DS

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La marque française DS n’exclut pas de faire revivre la Citröen DS en version électrique, a indiqué son patron Olivier François dimanche à l’AFP.

La marque premium du groupe Stellantis présentait dimanche au Concours d’élégance de Compiègne (Oise) un prototype électrique inspiré de la Citroën SM, un coupé de luxe à moteur Maserati lancé en 1970.

« On aurait pu vous proposer quelque chose inspiré par la DS de 1955, c’est ce que tout le monde attend », a souligné Olivier François, directeur de DS, Fiat mais aussi directeur marketing de Stellantis.

« Je pense que c’est exactement la direction dans laquelle il faudra aller. On y travaille. (…) On va le faire, mais pas tout de suite », a précisé M. François. « On vous montre à travers la SM ce qu’on fera à travers la DS ».

La marque lancée par Peugeot-Citroën en 2014 a encore du mal dix ans après à se faire une place sur le marché du haut de gamme, face à ses concurrentes allemandes comme BMW ou Mercedes. Elle a immatriculé 20’706 voitures en Europe au premier semestre, soit une baisse de 20,8% sur un an.

DS compte renouveler sa gamme avec trois nouveaux modèles, dont un nouveau « porte-étendard » dès l’automne 2024, soit une grosse berline électrique dotée de 700 kilomètres d’autonomie.

La marque compte s’améliorer sur le critère de la « satisfaction client » (qualité du produit, vente, entretien). Et elle veut convaincre des acheteurs à la recherche de « sérénité », en termes de confort, de silence mais aussi d’autonomie électrique, a souligné M. François.

Rechercher l’ADN

Le prototype présenté dimanche à Chantilly reprend notamment la « cote de prestige » de la Citroën SM, avec un espace très large entre la roue avant et le pare-brise qui lui donne des airs élancés à la Ferrari.

Certains éléments de cette nouvelle SM seront repris sur le modèle porte-drapeau de DS: une plaque de verre couvrant les projecteurs sur toute la face avant, avec un logo lumineux, et une carrosserie très aérodynamique qui améliore l’autonomie.

Olivier François compte proposer ensuite des « voitures beaucoup plus enracinées dans l’ADN intemporel de la marque ». « Dans un monde du tout électrifié, où les Chinois arrivent, où Tesla s’est imposé comme une nouvelle marque leader, il faut essayer de proposer quelque chose de frais, de captivant, mais en allant chercher ce que toutes les marques que je viens de citer n’ont pas: l’histoire, l’ADN, le côté romantique, iconique et artistique », a-t-il affirmé.