Automobile: le salon de Shanghai, symbole d’un nouvel ordre mondial

Le salon de l'automobile de Shanghai a débuté mercredi en illustrant la nouvelle donne de l'automobile mondiale, malgré une tempête de droits de douane qui freine les ambitions de la Chine à l'export.

(Keystone-ATS) Le groupe Volkswagen, premier groupe étranger en Chine mais en difficulté, a dévoilé une contre-offensive massive.

Une série de modèles électriques pensés « en Chine pour la Chine », réalisée avec des groupes locaux pour aller plus vite et faire des économies, doit arriver dans les concessions dès cette année. Pour reprendre quelques parts de marché, ces modèles mettent en avant les technologies dont sont friands les Chinois, des lumières personnalisables aux aides à la conduite.

La nouvelle marque AUDI, filiale de la marque premium allemande pour la Chine, a ainsi présenté son premier modèle, la sportive et très connectée E5 Sportback.

Volkswagen a présenté le concept ID.UNYX, un modèle électrique qui doit arriver sur les routes chinoises en 2026 avec un prix compétitif.

Le plus grand salon automobile du monde rassemble jusqu’au 2 mai près de 1000 exposants dans 12 énormes pavillons dans l’ouest de la capitale économique du pays.

La Chine, premier producteur automobile mondial, a aussi une influence croissante hors de ses frontières. Avec 6,4 millions de voitures exportées en 2024 (+23% sur un an), la Chine était déjà le premier exportateur mondial. Elle pourrait atteindre 30% des exportations mondiales en 2030, selon un rapport publié mardi par AlixPartners.

Ses exportations sont freinées par des taxes américaines et européennes. Et si ces taxes empêchent les Chinois de lancer leurs voitures électriques à l’assaut de l’Amérique, elles condamnent aussi les voitures produites en Chine par les entreprises américaines General Motors et Ford.

Oliver Zipse, le patron de BMW, très touché par les droits de douane américains, a répété mercredi que la marque munichoise « continuera de défendre l’ouverture des marchés ».

Marché électrique

La Chine est devenue en 20 ans le premier marché mondial de l’automobile, en misant sur les voitures électriques et hybrides rechargeables, deux motorisations considérées comme stratégiques par les autorités.

Il pourrait se vendre en Chine plus de 26 millions de véhicules en 2025, selon le cabinet AlixPartners: la République populaire pourrait ainsi dépasser pour la première fois la somme de l’Europe et des Etats-Unis, où les clients achètent moins de voitures.

« La croissance du marché est poussée par l’adoption rapide des véhicules électriques, de plus en plus équipés de fonctions comme la conduite autonome », indique AlixPartners.

Des usines ont fleuri dans toutes les régions du pays et les grands groupes SAIC (marque MG), BYD ou BAIC cassent les prix sur un marché où les clients sont plutôt jeunes et ouverts à la nouveauté.

La startup XPeng et les géants de l’électronique Xiaomi et Huawei sont aussi présents au salon de Shanghai pour la première fois avec des voitures électriques, montrant leurs ambitions dans le secteur.

Le ralentissement de la croissance chinoise et la surproduction de ses usines a pu laisser planer un doute sur le modèle automobile du pays.

Mais « tous ceux qui disent que la Chine perd de son importance et s’affaiblit devraient regarder Shanghai », a prévenu l’expert allemand Ferdinand Dudenhöffer mardi dans une note. « C’est le contraire qui est vrai. Si notre industrie automobile veut renouer avec les succès d’antan, elle doit devenir plus chinoise. »